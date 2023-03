Esercizi di Fantastica: un omaggio in danza allo scrittore Gianni Rodari

esercizi

Arezzo, 22 marzo 2023 – Nell’anno che celebra i 50 anni dall’uscita di La grammatica della fantasia, celebre libro di Rodari sull’arte di inventare storie, lo spettacolo Esercizi di Fantastica torna ad animare i teatri del territorio aretino con tre appuntamenti: domenica 26 marzo in pomeridiana alle 17:00 e lunedì 27 in matinée alle 10:00 per le scuole al Teatro Mecenate di Arezzo e mercoledì 29 marzo alle 10:00 e alle 11:30 al Teatro Signorelli di Cortona, nell’ambito della rassegna Altre Danze_Portiamo i ragazzi a teatro! a cura di Sosta Palmizi.

"Uno spettacolo scoppiettante, giocoso, comico e che veicola una proposta di vita fatta di relazioni con le cose che ci circondano e soprattutto gli altri", dichiara l’autore e coreografo Giorgio Rossi.

Vincitore del Premio della Giuria e del Pubblico al Vimercate Ragazzi Festival, Esercizi di Fantastica porta al centro della scena una casa grigia, abitata da tre grigi, annoiati e scialbi personaggi che si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito: gli occhi sempre attaccati agli schermi... Ma un elemento inaspettato catturerà la loro attenzione e la casa diventerà teatro di nuove avventure! Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Lo spettacolo sarà preceduto, sabato 25 marzo, dai festeggiamenti in occasione dei 10 anni della libreria La Casa sull'Albero. Appuntamento a partire dalle 17:00 con Fantastic Street Journey. La fantasia al potere: le vie della città verranno animate da una passeggiata liberatoria in nome di Gianni Rodari per giocare, immaginare, aprire il corpo e la mente con gli artisti Francesco Manenti e Daria Menichetti. Un omaggio al più grande scrittore italiano di libri per ragazzi del ‘900! A conclusione della parata, di ritorno in libreria, un firmacopie con l’autrice Arianna Papini, musica e brindisi di auguri.

La rassegna Altre Danze proseguirà nel mese di marzo con un importante appuntamento di chiusura che vedrà congiungersi le due rassegne curate da Sosta Palmizi, la programmazione di Fondazione Guido d’Arezzo e di Fondazione Toscana Spettacolo, che in sinergia ospiteranno venerdì 31 marzo al Teatro Petrarca il quintetto IMA della coreografa di fama internazionale Sofia Nappi, in doppia replica in matinée alle 10:00 e in serale alle 21:00.