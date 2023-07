Effetto Venezia, si sogna in grande Cinema, stelle e teatro di strada

di Michela Berti

"Livorno e il cinema, un binomio vincente e affascinante da sempre. La storia ci indica che questa città ha un legame unico con il mondo della pellicola, ed Effetto Venezia che si aprirà il 2 agosto racconterà al meglio questa storia. Gli ingredienti dell’evento saranno quelli classici e sperimentati e in più questa lettura nuova dedicata appunto al cinema". Le parole del sindaco Luca Salvetti sono le cornice della trentottesima edizione di Effetto Venezia, la kermesse dell’estate livornese curata dal direttore artistico Marco Bruciati. Dal 2 al 6 agosto la Venezia, con i suoi canali che si insinuano negli angoli più sugggestivi di questo quartiere, si animerà di luci, colori e suoni per regalare ai livornesi e ai tanti turisti che ogni anno vengono da tutta la Toscana, momenti di cultura e divertimento. Lo spirito di questa edizione è tutto nel manifesto disegnato da Margherita Tramutoli, dove una splendida ragazza guarda sognante le immagini proiettate sui palazzi che riportano al mare, al sole, alla festa. "Ci saranno ospiti di caratatura nazionale e internazionale- dice il curatore artistico Bruciati – a partire da Matteo Garrone uno dei più importanti registi italiani ed europei che dialogherà con il pubblico in Fortezza Vecchia il 2 agosto alle 19. Parteciperanno a Effetto Venezia Carolina Crescentini, Giuliana De Sio, l’attore Ninetto Davoli e i registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì. Tra gli ospiti attesi la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci".

Ma il vero protagonista di questo evento è il teatro di strada, coordinato da Marco Buldrassi. Quegli artisti che non hanno bisogno del palco per esibirsi, solo un fazzoletto di asfalto sul quale fanno magie e incantano i passanti con le loro abilità. Grande attesa dunque per lo spettacolo di apertura ’Moby Dick’ del Teatro dei Venti con la partecipazione di cento figuranti. Il cuore pulsante della festa sarà Piazza del Luogo Pio dove si potrà ammirare anche il raduno nazionale delle DeLorean, la famosissima auto assemblata da ’Doc’ in ’Ritorno al futuro’ di Zemekis. E poi la musica, tanta musica con il concerto dei Sinfonico Honululu sulle musiche di Tarantino creato proprio per Effetto Venezia e l’omaggio a Maria Callas in collaborazione con il Festival mascagnano.

Tre concerti in Fortezza Nuova: Nicola Piovani, il gruppo Company Segundo e il Calibro 35. Cinema e teatro in Fortezza Vecchia con la Maratona Frusciante ’A scatola chiusa’ e proiezioni che andranno avanti fino all’alba; i Mayor Von Frinzius e una serata dedicata al rapporto tra cinema e acqua a cura di Fi-Pi-Li Horror Festival. Nel recuperato spazio degli ex Macelli sarà protagonista la ricerca teatrale dedicata al cinema. Tutto questo accompagnato dai piatti, con menù tratti dai film più celebri, cucinati dai ristoranti della Venezia. Il programma completo della manifestazione è su www.livorno-effettovenezia.it.