Effetto Venezia, riflettori accesi Tappeto rosso per Matteo Garrone

di Michela Berti

Quella bella ragazza dai capelli lunghi e dagli occhi chiari sta sognando. Sogna Livorno, il quartiere della Venezia con i suoi fossi e i suoi colori, il verde dell’acqua e l’arancio delle luci. I colori di Effetto Venezia la kermesse dell’estate livornese che dal 2 al 6 agosto animerà lo storico rione. Il cartellone è stato presentato dal sindaco Luca Salvetti, dagli assessori Rocco Garufo e Simone Lenzi, dal direttore artistico Marco Bruciati. "Un’edizione speciale perchè dedicata al cinema in tutte le sue sfaccettature. Perchè Livorno - ha ricordato l’assessore Lenzi - è una delle prime città in Italia dove, alle spianate dei Cavalleggeri, c’era in cinematografo". Ed ecco allora che la ’splendida donna’ che domina il poster di Margherita Tramutoli (in arte La Tram) sogna proprio Effetto Venezia, il cinema è la città. I suoi occhi sono rivolti verso l’alto perchè i palazzi della Venezia diventeranno schermi cinematografici. Cento eventi in cinque giorni, una lunga maratona.

L’apertura cinematografica della festa sarà il 2 agosto con uno dei più importanti registi italiani, Matteo Garrone. Ci saranno anche Carolina Crescentini e Giuliana De Sio, l’attore Ninetto Davoli e i registi Paolo Verzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì. Tra gli ospiti attesi la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci.

Il cuore pulsante della festa sarà Piazza del Luogo Pio dove si potrà ammirare il raduno nazionale delle DeLorean, la famosissima auto assembleata da ’Doc’ in ’Ritorno al futuro’ di Zemekis. E poi la musica, tanta musica con il concerto dei Sinfonico Honululu sulle musiche di Tarantino creato proprio per Effetto Venezia e l’omaggio a Maria Callas in collaborazione con il Festival mascagnano. Tre concerti in Fortezza Nuova, lo splendido bastione che domina il quartiere: Nicola Piovani, il gruppo Company Segundo e il Calibro 35. Cinema e teatro in Fortezza Vecchia con la Maratona Frusciante ’A scatola chiusa’ e proiezioni che andranno avanti fino all’alba; i Mayor Von Frinzius e una serata dedicata al rapporto tra cinema e acqua a cura di Fi-Pi-Li Horror Festival. Cinema di animazione in piazza dei Legnami con proiezioni in strada. Perchè le strade e i vicoli saranno la location di quel mondo di artisti di strada che hanno fatto la storia di Effetto Venezia.

Una programmazione di qualità dominata da uno dei più grandi spettacoli del genere ’Moby Dick’ della compagnia Teatro dei Venti che aprirà il festival con più di cento figuranti. Tutto il fitto programma, curato dal Comune con la fondazione Lem e con il patrocinio della Regione Toscana, è consultabile su www.livorno-effettovenezia.it.