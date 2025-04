Arezzo, 18 april 2025 – “Effetto Topofilia®”: a Sansepolcro la presentazione del libro di Roberta Rio, giovedì 8 maggio alla Biblioteca Comunale Dionisio Roberti.

Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Dionisio Roberti” di Sansepolcro, si terrà la presentazione del libro “Effetto Topofilia®. Come i luoghi agiscono su di noi”, saggio scritto dalla storica e ricercatrice Roberta Rio, austriaca di origini italiane, riconosciuta a livello internazionale per le sue consulenze in merito alle interazioni tra esseri umani e luoghi (Genius Loci).

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sansepolcro, vedrà l’autrice dialogare con il giornalista Claudio Roselli.

IL LIBRO

In “Effetto Topofilia®”, Roberta Rio ci guida in una riflessione tanto affascinante quanto concreta: i luoghi in cui viviamo, lavoriamo o trascorriamo il nostro tempo hanno un impatto diretto – spesso inconsapevole – sulla nostra personalità, sul nostro benessere e persino sul nostro destino. Un sapere antichissimo, oggi supportato anche da evidenze scientifiche, che l’autrice ha trasformato in un vero e proprio metodo riconosciuto a livello accademico, già nel 2011, dall’Università di Glasgow.

Attraverso ricerche storiche, testimonianze e analisi dei paesaggi, Rio dimostra come le caratteristiche intrinseche dei luoghi - il Genius Loci degli antichi -possano influenzare successo personale, relazioni, salute e persino la scoperta dello scopo della propria vita. Una nuova prospettiva che intreccia storia, scienza e spiritualità, offrendo strumenti utili per comprendere in profondità il nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda al fine di relazionarci con esso in maniera consapevole e vivere meglio.

L’AUTRICE

Roberta Rio svolge attività di ricerca e di consulenza seguendo in tutta Europa per committenti privati, aziende e istituzioni, progetti di sviluppo e di riqualificazione urbanistico-territoriale, turismo consapevole, ecovillaggi, cohousing, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, salvaguardando l’identità dei luoghi e il valore dei paesaggi storici. Dottore in Storia, ha sviluppato il metodo di analisi dei luoghi “Effetto Topofilia®”, con il quale lavora dal 2008. E’ co-fondatrice dell’Istituto Internazionale di Ricerca Scienza e Spiritualità (IRIS®). Maggiori informazioni su www.effetto-topofilia.com

L’ingresso all’evento è libero. Per informazioni: Biblioteca Comunale di Sansepolcro. 0575732435 / 434 / 219, [email protected]. Per gli interessati sarà inoltre possibile avvicinarsi alla conoscenza del metodo nel corso di una giornata esperienziale con la Dott.ssa Rio che si terrà domenica 11 maggio dalle 10 alle 16. Per informazioni e iscrizioni: [email protected] oppure 379 1294044.