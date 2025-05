"Echoes in Town", sabato 24 maggio nella ex scuola di via Pellicceria

Arezzo, 20 maggio 2025 – L’Associazione Liria invita all’evento "Echoes in Town", in programma per sabato 24 maggio 2025 presso gli spazi della Ex Scuola Chiarini ad Arezzo in Via Pellicceria n. 23, con inizio tra le ore 17:00 e le 17:30.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni Liria, Stranger Society e Blue Dot Production, con la concessione degli spazi da parte della Fondazione Arezzo Comunità e il supporto del Comune di Arezzo.

L'Associazione Liria modererà l’evento e curerà il coordinamento generale, accompagnando il pubblico durante le varie fasi del programma, che include:

Saluti istituzionali e introduzione

Interviste e performance live delle band Bosna Danì e Villalba

Una mostra fotografica a cura di Elena Neviana

Una performance di live painting dell’artista Chichia ART

"Echoes in Town" si propone come un momento di incontro tra linguaggi artistici diversi, in cui musica, fotografia e arte visiva si intrecciano per dare voce a nuove forme di espressione e coinvolgimento culturale.

La conclusione dell’evento è prevista per le ore 20:30 circa.