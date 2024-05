E se neanche l'inclusione fosse la soluzione? Giovedì 30 maggio incontro con Colory*

Arezzo, 29 maggio 2024 – L'inclusione è davvero l'unica soluzione? Giovedì 30 maggio alle ore 21 presso il circolo Aurora, si conclude la rassegna culturale "con-divisae" con un panel in cui riflettere su quanto il concetto di inclusione sia effettivamente positivo e se possa essere visto come l'univoca soluzione alla mancata rappresentazione delle minoranze etnico-razziali e non solo, in vari ambiti della società.

Se ne parlerà con la community di COLORY un progetto editoriale che fornisce uno spazio di condivisione e scambio tra culture, dove è possibile ascoltare le voci delle seconde generazioni e/o di persone razzializzate, con l'obiettivo di creare un'Italia più consapevole, più equa e soprattutto libera da pregiudizi e stereotipi.

All'incontro parteciperanno Katia Karamooz, copywriter umbra nata da madre campana e padre iraniano, e Amin Abu Islaih digital strategist italo-palestinese che vive da sempre a Roma, intervistati da Gloria Gori, presidentessa di Collettivæ.

“con-divisæ” è un progetto di attivismo collettivo promosso da Collettivæ (collettivo transfemminista e intersezionale), Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo (associazione per i diritti delle persone LGBTQIA+) e Circolo culturale Arci Aurora, che si conclude dopo 3 mesi di iniziative, incontri e approfondimenti.