Arezzo, 25 maggio 2025 – Due campi estivi di scrittura, lettura e illustrazione e riconoscimenti per il Festival del libro

Gli autori presenti: Angelo Mozzillo e Davide Panizza, scrittore e illustratore e la coppia della felicissima collana Detective Linus.

Gisella Laterza e Giada Pavesi (Jude e Ella Archer), autrici dei romantasy Stelle e Ottone e Abisso e Incanto

“Bibbiena è passione per il libro, la lettura e la scrittura e dopo il riconoscimento di Citta della Fotografia, il Festival del libro ha portato Bibbiena al centro di un bellissimo percorso sul libro. Per questo abbiamo deciso come amministrazione, di investire anche in estate su questo filone con un camp di scrittura, lettura e illustrazione. Lo scopo è duplice: mantenere il legame con il festival del libro tutto l’anno con iniziative mirate e dare anche un sostegno alle famiglie e ai giovani appassionati”.

Con queste parole l’Assessora alla Cultura Francesca Nassini ha lanciato l’iniziativa dei due Storycamp “Estate romance” e Estate da Detective, che si terranno presso il Museo Archeologico di Bibbiena rispettivamente il 21,22,23 luglio per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 16 anni e il 9,10,11 luglio per i bambini e bambine da 8 a 11 anni, in collaborazione con Mondadori Point e Oros Cooperativa. Lo ha fatto in occasione della consegna dei riconoscimenti per coloro che hanno partecipazione alla organizzazione del Festival del Libro lo scorso venerdì presso la Sala delle Bandiere in comune a Bibbiena.

Nassini commenta: “L’investimento fatto dall’amministrazione su questi camp estivi è stato fatto per consentire la più ampia partecipazione, aiutando nel contempo le famiglie. Questo ci sembra un bel modo di sostenere i tempi di vita, di cura e di lavoro offrendo esperienze di qualità elevatissima ai nostri giovani. Quindi questa estate queste due straordinarie opportunità sostenute dal comune si andranno ad aggiungere a quelle che facciamo ogni anno. Ci sembrava importante legare l’esperienza del festival a iniziative che potessero appassionare i giovani nel corso di tutto l’anno, tenendo vivo lo spirito di un festival che ormai è entrato nel cuore di tutti i cittadini di Bibbiena e del Casentino”.

Per lo Storycamp Estate da Detective, saranno presenti due maestri di eccezione, pluripremiati a tutti i festival ovvero Angelo Mozzillo e Davide Panizza, scrittore e illustratore e soprattutto la coppia della felicissima collana Detective Linus.

Scrittura, illustrazione e lettura saranno gli ingredienti anche del camp per i più grandi guidato da Gisella Laterza e Giada Pavesi (Jude e Ella Archer), autrici dei romantasy Stelle e Ottone e Abisso e Incanto (Il CastoroOff).

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Mondadori Point leggerelibri.it/storycamp, [email protected]; 0575520184.

L’annuncio ufficiale degli Storycamp è stato fatto lo scorso venerdì pomeriggio presso la Sala delle Bandiere, dove il sindaco Filippo Vagnoli, insieme alla Assessora alla cultura Francesca Nassini, ha consegnato alcuni riconoscimenti legati al percorso del Festival del Libro 2025.

Vagnoli commenta: “Abbiamo voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso questa edizione speciale e straordinaria per numeri, autori coinvolti, eventi. Quando un evento funziona è sempre il frutto di una collaborazione corale, di tante persone che hanno deciso di prendersi a cuore un progetto e portarlo avanti. Questo lo spirito che vogliamo premiare, queste le persone che vogliamo ringraziare, questi gli eventi che vogliamo sostenere anche in futuro per il bene della nostra comunità”.

Sindaco e Assessora hanno dato riconoscimenti a: Club del libro adulti e ragazzi, Isis Fermi per il Podcast Casentino, Iss Galilei di Poppi per partecipazione all’ufficio stampa come attività di alternanza scuola-lavoro, i giovani volontari del festival, Oros, Katia e Gabriele di Mondadori Point, commercianti del centro storico di Bibbiena per Libri in vetrina, Giuseppe Scapigliati per il suo percorso sul fumetto, il CIFA di Bibbiena per la messa a disposizione di una location unica.