Arezzo, 11 febbraio 2025 – Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, sabato 15 febbraio alle 17:00 il KS Lab, gruppo adulti del corso di formazione teatrale a cura di Kanterstrasse, andrà in scena con Un mare di memoria, per la regia di Monia Baldini e Fernanda Gonzalez, in collaborazione con il Piccolo Museo del diario Pieve Santo Stefano. Si tratta della restituzione teatrale di parole, corpi e immagini sul tema della Memoria; storie di chi per scelta o necessità si mette in viaggio, grazie alle testimonianze pubblicate nell'ambito del progetto DIMMI (Diari Multimediali Migranti). Domenica 16 febbraio alle ore 17:00 torna la rassegna Diffusioni KIDS con la compagnia Teatro del Cerchio ed il loro Il lupo e la capra adatto dai 4 anni in su, lo spettacolo, progettato e diretto da Mario Mascitelli, che è anche attore insieme a Mario Aroldi, è tratto dal racconto di Yuiki Kimura, narra la storia di un’amicizia nata in maniera spontanea, pur se generata da un equivoco. Durante un temporale due personaggi diversissimi tra loro (come un lupo e una capra) si troveranno a condividere storie al buio di una capanna, pensando, sia l’uno sia l’altro, di appartenere alla stessa specie. Alla fine i due diventeranno amici e si daranno appuntamento il giorno dopo per potersi conoscere alla luce del sole. Pur non potendo immaginare che cosa accadrà, il giovane pubblico si troverà a riflettere sull’importanza dell’uguaglianza e dell’amicizia oltre i pregiudizi e i preconcetti.

Sabato 15 febbraio ore 17:00 Giornata della Memoria 2025 KS Lab UN MARE DI MEMORIA a cura di Monia Baldini e Fernanda Gonzalez Biglietto unico 2 euro

Domenica 16 febbraio ore 17:00 Diffusioni KIDS Teatro del Cerchio Il lupo e la capra (in una notte di temporale) progetto e regia Mario Mascitelli produzione Teatro del Cerchio con Mario Aroldi e Mario Mascitelli assistente alla regia Silvia Santospirito età +4

Il prezzo dei biglietti è 5 euro per tutti e sono già acquistabili in prevendita nel circuito e nei punti vendita BoxOffice Toscana ed online su ticketone.it Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero +393534342527 e la mail [email protected]