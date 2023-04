Doppio appuntamento con Letizia Fuochi

Arezzo, 15 aprile 2023 – Doppio appuntamento domenica con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa collaborazione del Sistema museale di Valdarno, il sistema museale del Chianti e Valdarno fiorentino, dell’associazione D’Arno, amici dei musei e dei monumenti del Valdarno superiore e dell’Accademia valdarnese del Poggio.

Domani, domenica 16 aprile alle 17,30 a Palomar ci sarà l’atteso e gradito ritorno della cantautrice, autrice e interprete Letizia Fuochi che presenterà sia il suo libro “Nuda è la voce”, raccolta di monologhi e canzoni (I libri di Mompracem-Betti Editrice) sia il suo disco Zing. Nuda è la voce raccoglie venticinque anni di testi scelti, tra monologhi e can-zoni scritti da Letizia Fuochi, per la prima volta spogliati dalla musica, ma abitati da quella forza evocativa che solo le parole possono sussurrare. Zing è il suo più recente disco: titolo curioso e inusuale, emblematico e bizzarro, nasce da una suggestione metasemantica, onomatopeica. E' il suggerimento acustico di un evento stravolgente capace di trasformare noi stessi nel giro infinito di un attimo. Energia pura e incontrollabile che ci lascia senza parole. E' il cambiamento. Oltre all’autrice e cantante, sarà presente all’evento Giampiero Bigazzi, produttore, musicista e presidente di Materiali Sonori

Letizia Fuochi, fiorentina, dopo la laurea in Storia contemporanea e undici anni da libraia, trova nel teatro canzone la sua casa. Cantautrice, autrice e interprete, gira l’Italia con i suoi spettacoli con la produzione della Materiali Sonori. A oggi conta numerosi spettacoli e varie, importanti collaborazioni artistiche. Nel 2020 è scritturata dal Thèatre de la Ville de Paris e dal Teatro della Pergola di Firenze. Ha pubblicato gli album Finito e infinito (2002), Come l’acqua alla terra (2009), Inchiostro (2017), Fuegos y Chavela. Letizia Fuochi canta Chavela Vargas (2021) e Zing (2022) e il libro Nuda è la voce.

Per l'appuntamento successivo di venerdì 21 aprile alle 17,30, Le Piazze del sapere si spostano all’auditorium Banca del Valdarno per la presentazione del libro di Sonia Scarpante “Pensa scrivi vivi”, il potere della scrittura terapeutica (Terra Santa Edizioni). Evento organizzato in collaborazione con l’associazione Liberarte, Amici della biblioteca e dei musei.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303.