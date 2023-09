Don Milani riabbraccerà Firenze: Convegno nazionale a novembre

Don Milani accompagna, provoca, smuove dall’inerzia con cui si diventa spettatori di fronte agli scenari del mondo e della vita quotidiana. Flavio Insinna, Anna Meacci con Chiara Riondino, Sergio Castellitto gli hanno dato voce a Firenze con efficacia, anche grazie a una selezione compiuta personalmente da ciascuno di loro delle lettere e degli scritti del priore che rivelano sempre una grande attualità.

Dopo tre giorni di letture, confronti al Teatro della Pergola di Firenze, che hanno registrato una partecipazione eccezionale (un vero sold-out per alcuni degli appuntamenti), il Comitato per il centenario della nascita del priore di Barbiana prosegue con altre iniziative per riprendere e rilanciare il messaggio di don Lorenzo. Concluso ieri a Catania il Convegno nazionale sulla dispersione scolastica, con oltre 300 iscrizioni.

Già definito anche il programma del Convegno nazionale sul lavoro e le disuguaglianze che si terrà a Bergamo il 20 e il 21 ottobre prossimi.

E il 24 e 25 novembre prossimi don Milani "tornerà" a Firenze per due giorni di un convegno di taglio storico e pastorale, anche con le testimonianze di chi lo ha conosciuto.

Intanto è possibile tornare sugli eventi che si sono già svolti sul sito web del centenario, che viene continuamento aggiornato nella documentazione, anche con i materiali video.

Michele Brancale