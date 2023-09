Don Milani riabbraccerà Firenze: convegno a novembre - Centenario Don Milani Il Comitato per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani organizza eventi in tutta Italia per riprendere e rilanciare il suo messaggio. A Firenze, Catania e Bergamo si svolgono convegni, mentre il 24 e 25 novembre don Milani "tornerà" a Firenze. Tutte le informazioni su www.donlorenzo.it.