Arezzo, 8 settembre 2024 – Domenica di fine estate con le sagre. Monte Sopra Rondine ricorda ancora oggi le sue antiche tradizioni contadine grazie all’appuntamento con la sagra paesana, festeggiata tutti gli anni nel mese di settembre. Oggi Festa della Dea a Venere: stamani alle 8,30 colazione in festa, poi la Santa Messa e la sera dalle 19,30 apertura di stand gastronomici e musica dal vivo. Durante la tre giorni ci sarà anche un mercatino di beneficenza e una mostra sulla storia di Venere. Sempre oggi c'è la Mangialonga Ponticinese. La pro Loco di Ponticino organizza la 14esima edizione della passeggiata enogastronomica attraverso i borghi e i sentieri più belli del nostro territorio. 3 tappe previste (dolce in piazza Cavi, frutta e bevande in piazza del Comune a Pergine e salato in loc. La Faella) oltre al pranzo finale in loc. San Martino in Poggio. Intrattenimenti, sano divertimento e buon cibo vi aspettano lungo tutto il percorso. partenza alle 8,15 da piazza Don Lazzeri per un percorso di 12 km. Ultimo giorno a Pieve al Toppo, con la Sagra della Pesca. Pranzo menù fisso (su prenotazione 392 2717131) e dalle 20 ristorante pizzeria, alle 21 ballo liscio con Manuel Dance Academy. Si chiude oggi ad Ambra, la 41° edizione della Sagra della Lumaca. Stamani apre la fiera del mestolo e della cipolla, alle 12 aprono gli stand e alle 15.30 inizio della “domenica del palio” con dj mister Leo e Fabio Donati, dalle 17 spettacolo per bambini con trampolieri e la sera cena agli stand. Oggi gran finale a Montecchio Vesponi, con la 3° edizione della Sagra del Toro. A Subbiano, ultimo giorno con la 49° edizione di Finestate e 40° edizione della Festa dell'Uva. In programma da stamani il Mercatino del tempo che fu, Mostra micologica, di attrezzature d’epoca e pranzo a tema su prenotazione 327 1630435. Alle 15.30 Sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, con distribuzione di uva, prodotti tipici, vino, moscatello, vinsanto e caldarroste, accompagnati dai gruppi folk. Alle 21.15 ballo con l’orchestra Ex Novo. Festa della Madonna di settembre a Creti di Cortona, stasera ore 21.30 serata danzante con l’Orchestra Deborah e Pino. Pranzo e cena oggi con la sagra della porchetta a Monte San Savino.