Arezzo, 28 ottobre 2024 – Domenica 3 novembre alle Fornaci va in scena Nocchiopinocchio

Uno spettacolo adatto dai 5 anni in su, a cura di KanterStrasse

Nuovo appuntamento targato Diffusioni KIDS per la stagione 24/25 del teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini quello di domenica 3 novembre, alle 17:00 andrà in scena la compagnia Teatrino dei Fondi con Nocchiopinocchio.

Interpretato da Enrico Falaschi, drammaturgia e regia di Andrea Mancini, uno spettacolo per bambini e bambine dai 5 anni in su, la storia di questo personaggio stanco di ciò che racconta, costruita con le tecniche della narrazione, ma anche a partire dal testo originale di Collodi (che può alla prima lettura apparire subito straniante e comunque divertente, proprio per l’utilizzazione di un linguaggio che assomiglia poco anche al “toscano” di oggi).

Un testo alla fine molto semplice, che riesce ad adattarsi e a farsi apprezzare da ogni tipo di pubblico, con momenti davvero irresistibili; una storia raccontata a partire dalle scenografie di Emanuele Luzzati, con l’enorme Balena, ma anche i Carabinieri e poi naturalmente lo stesso Pinocchio.

Domenica 3 Novembre ore 17:00

Diffusioni KIDS Teatrino dei Fondi NOCCHIOPINOCCHIO con Enrico Falaschi drammaturgia e regia Andrea Mancini tecnica audio-luci Angelo Italiano età 5+