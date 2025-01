Domani al parco del Prato la 20esima edizione di Mengo Music Fest

Arezzo, 8 luglio 2024 – E’ finito il conto alla rovescia. Sbarca domani martedì al parco del Prato la 20esima edizione di Mengo Music Fest. E per festeggiare il compleanno a cifra tonda il patron del festival Paco Mengozzi, ha deciso di regalare alla città 5 serate di musica no stop tutte ad ingresso libero. Appuntamento dal 9 al 13 luglio dalle 18 a notte fonda con un cast in cui i giovani emergenti passeranno il testimone ad artisti di fama internazionale. Non solo musica però, tornano anche la sezione di incontri di Mengo Cult dal 10 al 13 luglio alle 18 da Sugar e le proiezioni di Mengo Cinema all’Eden. Blindatissima da domani la città alta con via Ricasoli chiusa al traffico dalle 17, anche se verrà garantito l’accesso ai residenti. Intorno al grande palco del Prato l’area mercatino con 40 banchini e 12 food truck. In arrivo ad Arezzo decine di migliaia di persone con ogni mezzo. Per questo fondamentali saranno i partner dell’evento: Atam presente con uno stand di gadget per chi scaricherà la app mobilità che informa sui parcheggi, ed Lfi pronta ad una campagna per comunicare gli orari dei treni con cui arrivare e tornare da Arezzo da tutta la regione.

Collaudato il piano sicurezza che mette in campo la polizia municipale col personale pronto agli straordinari guidato dal comandante Poponcini e la collaborazione degli uomini di Ombra. Presenti anche gli operatori di strada Dog. «Pronti ad una grande festa per l’edizione 2024, la proposta musicale che toccherà tutti i generi – dice Paco Mengozzi patron del festival – i concerti partono il 9 luglio con Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao mental, e a chiudere il raggae di Africa Unite e Sud sound system. Il 10 luglio Novella, Alice Mascritti, Lamante, Marta del grandi, Ele A e chiusura con uno degli assi dell’ultimo Sanremo Rose Villain. Sul palco del Mengo l’11 luglio arriva il nipote di Pupo: Capaleo, poi Frambo X Scicchi, Visconti, Il mago del gelato, a chiudere Thru Collected e Mace. Venerdì 12 luglio un cast internazionale: Barkee Bay, Santamarea, Birthh, Studio Murena, gran finale con Mura Masa e John Talabot per una serata con i nomi di spicco dell’elettronica mondiale. Sabato 13 finale con Gaia Morelli, Bluem, poi la vincitrice dell’ultimo X Factor Sarafine, Dargen D’amico, l’artista reduce dal successo di Sanremo con Onda Alta. Poi Okgiorgio, Cosmo e il djset di Klang Club per l’aftershow».

Domenica 14 luglio alle 6 in Fortezza è in programma il concerto all’alba di Paolo Benvegnù con tanto di colazione compresa nel biglietto. Oltre al Prato altre due le location coinvolte. Dal 10 al 13 luglio alle 18 spazio agli incontri di Mengo da Sugar in Corso Italia con ospiti gli artisti del Mengo. All’Eden il cinema: venerdì 12 luglio alle 19.30 a ingresso gratuito ci sarà la proiezione delle prime 2 puntate della serie Antonia, alla presenza dell’autrice e attrice protagonista Chiara Martegiani. Il 14 luglio alle 21.30 all’Arena Eden la proiezione del documentario Cocoricò Tapes di Lorenzo Tavella.