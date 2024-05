Arezzo, 21 maggio 2024 – In arrivo l’iniziativa di Fidapa BPW - Arezzo che il MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione ospiterà venerdì 24 maggio alle ore 17.00 in via Ricasoli.

"Dialogo con Orietta Lanciano, fisico presso l’Agenzia Spaziale Italiana: Scoprire il mondo e aprire nuove frontiere”

In occasione dell’evento, cui tutta la cittadinanza è invitata, sarà trattato il tema della scoperta scientifica e degli sviluppi del progresso tecnologico in relazione al bacino di ricerca dell’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana), in cui Orietta Lanciano è impegnata, in relazione alla figura femminile, la cui promozione è tra gli scopi primari che la Fidapa BPW si propone.