Arezzo, 23 luglio 2024 – “Di Giovedì sere d’estate a Lucignano” propone una serata “storica”: la rievocazione della “Battaglia di Scannagallo” che fu combattuta 470 anni fa da senesi e fiorentini, a 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici e di Giorgio Vasari.

“Un concentrato di anniversari – anticipa il sindaco di Lucignano Roberta Casini – che celebriamo nell’ambito del nostro format estivo rivolto a residenti e turisti che tanto successo sta riscuotendo anche in questa edizione 2024. Annualmente a Pozzo della Chiana la locale Associazione Culturale Scannagallo, avvalendosi della collaborazione di numerose compagnie storiche, rievoca le vicende dell'estate del 1554 che segnarono le sorti della Toscana e di Lucignano. Ci è sembrato doveroso riservare un appuntamento speciale ad un evento di così alto rilievo storico-culturale, accompagnandolo con un menu street food speciale preparato dai locali lucignanesi”.

La battaglia di Scannagallo (conosciuta nella storia anche come battaglia di Marciano), fu combattuta il 2 agosto 1554 tra l'esercito franco-senese, al comando di Piero Strozzi, contro l'esercito ispano-mediceo assoldato dall'imperatore Carlo V, affidato a Cosimo I de' Medici e comandato dal capitano di ventura Gian Giacomo Medici, marchese di Marignano. La battaglia si svolse in Val di Chiana, nelle colline adiacenti al fosso di Scannagallo e l'esito sfavorevole ai senesi segnò il punto di svolta nella Guerra di Siena ed un colpo fatale per la Repubblica di Siena, costretta ad arrendersi definitivamente al nemico cinque anni dopo. Il 19 luglio l'esercito dello Strozzi, giunto all'imbocco della Val di Chiana, conseguì i primi successi con la riconquista, tra gli altri, del castello di Lucignano, cedutogli senza opporre resistenza.

“Sarà proprio questo fatto storico ad essere rievocato giovedì 25 luglio in Piazza delle Logge – dichiara Stefano Cresti – assessore a cultura e turismo del Comune di Lucignano – in uno spettacolo unico, con oltre 70 figuranti che metteranno in scena, nel cuore di “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, la resa dei senesi con l’ingresso dei fiorentini”.

Gli appuntamenti dell’estate a Lucignano proseguiranno anche per tutto il mese di agosto, con apertura, il primo del mese, dedicata al jazz e un calendario sempre ricco di proposte originali e di grande richiamo: “Come la “Piazza dei Desideri” del 10 agosto, l’attesa cena gourmet nello straordinario allestimento di Piazza del Tribunale organizzata in collaborazione con Terretrusche - anticipa Cresti - fino ad arrivare alle giornate di “Lucignano Music Festival”, rassegna di musica classica diretta da Irene Abrigo in programma dal 25 al 28 settembre, in questa quarta edizione declinata sui “Misteri d’artista”.