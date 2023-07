Di Ferro e Di Fuoco, torna la Festa Medievale a Laterina

Arezzo, 26 luglio 2023 – Bandiere, spade, sfilate, giocoleria, falconieri e fuochi, rievocatori in costume e la magia del centro storico di Laterina dove tutto è cucito a misura della Festa Medievale. L’appuntamento sarà da venerdì 28 a domenica 30 luglio ogni giorno ad ingresso gratuito con Di Ferro e Di Fuoco. L’evento è stato anticipato lo scorso fine settimana da due giorni di anteprime e propiziatorie. Da venerdì si fa sul serio, alle 19 aprono il Castello, il mercato medievale e il bivacco con antichi popoli e i costumi dell’Associazione La Rocca. Alla stessa ora da piazza della Repubblica parte il corteo di apertura dei festeggiamenti con la partecipazione del Centro Rievocazione Storica Città di Montevarchi. E poi dalle 19,30 in tutto il centro storico di Laterina ci saranno spettacoli itineranti ed esibizioni di artisti di strada con i gruppi Li Brutti, Bestie di Bacco e Convivio dei Giullari. Alle 20 in piazza della Repubblica sarà possibile assistere ai combattimento con spade a due mani con i rievocatori della Compagnia della Spada, a seguire spettacolo di giocoleria con il Convivio dei giullari. Alle 21.30 da piazza della Repubblica parte il gran corteo col solenne Giuramento degli Armigeri. Spettacolo di fuoco dalle 22 in piazza della Repubblica con Fire Aida e alle 22,30 sempre qui ci saranno combattimenti di spade la chiusura del primo giorno di festeggiamenti con il Gran Corteo di tutti i Nobili, accompagnati da Armigeri, Musici e il Popolo. La festa riparte sabato 28 dalle 18 con l’apertura di castello e mercato medievale, alle 18,30 corteo e benedizione dei templari e dalle 19 di nuovo in tutto il centro storico spettacoli itineranti ed esibizioni di artisti di strada. Cuore della festa ancora una volta piazza della Repubblica, qui sabato alle 19 si esibiscono le Bestie di Bacco, alle 19,30 c’è il volo dei falchi con i Guelfi Falconieri, segue il combattimento con spade a due mani e alle 20,30 l’esibizione del Gruppo Storico e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino, alle 21,30 spettacolo di fuoco e gran corteo con Solenne Investitura e ingresso in chiesa dei pentiti, poi di nuovo in scena Gruppo Storico e Sbandieratori di Castiglion Fiorentino. Alle 23 chiude la giocoleria e il corteo di Nobili, armigeri e musici. La domenica la festa medievale riparte alle 18, seguono corteo e volo dei falchi, dalle 19,30 tornano spettacoli itineranti e artisti di strada. Per tutta la sera spade, spettacoli di fuoco, cortei e giullari. Ogni giorno saranno allestite delle postazioni fisse: a giardini pubblici l’accampamento della Compagnia della Spada, il campo militare della guardia del Castello e i rievocatori di Montevarchi insieme ai Guelfi Falconieri, qui anche Medea la Maga Bianca, in piazza Marconi gli Antichi Popoli. Le taverne e le botteghe accoglieranno i viandanti sin dall’apertura del Castello e con lo Mastro mescitore di birra si potrà brindare fino a tarda notte. Nei tre giorni sarà possibile vedere la Guardia del Castello nel campo militare e le macchine da guerra fedelmente ricostruite, visitare la Torre Guinigi, assistere a dimostrazioni di antichi mestieri. Disponibile anche il servizio navetta verso il centro storico.