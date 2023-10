“Dentro/Fuori”, una performance di Laura Serafini ed Elisa Zadi a Poppi

Arezzo, 3 ototbre 2023 – Sabato 7 ottobre 2023, alle ore 17, la Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi (AR), partecipa alla 19° Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani con un evento collaterale di “Connessioni”, la doppia personale di pittura di Laura Serafini ed Elisa Zadi a cura di Silvia Rossi.

Le due artiste presenteranno una performance dal titolo “Dentro/Fuori”, a cui seguirà la posa di un’opera site-specific eseguita a quattro mani.

Per l’occasione Laura Serafini ed Elisa Zadi uniranno i loro linguaggi, esplorando in modo simbolico e metafisico il femminino e la natura. Attraverso gesti che vanno oltre la tela e invadono lo spazio circostante, le due pittrici abbracceranno sia il pubblico, sia l'ambiente. Questo abbraccio metaforico, alla costante ricerca di nuove connessioni, darà vita a una performance che sfiderà i confini dell'arte tradizionale.

“Connessioni” di Laura Serafini ed Elisa Zadi è il quarto appuntamento della rassegna “Mappature”. La mostra proseguirà fino al 28 ottobre 2023, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito.

La doppia personale mette in dialogo l’arte di due tra le più apprezzate pittrici dell’attuale panorama toscano: Laura Serafini ed Elisa Zadi. I linguaggi delle artiste, pur provenendo da universi creativi individuali, si fondono in una connessione armoniosa che rivela una profonda comprensione reciproca. Ogni opera è come il frammento di un puzzle più ampio, che trova la sua giusta collocazione solo quando è messo a contatto con gli altri, costruendo così un'esperienza complessa e coinvolgente.

www.galleriasanlorenzoarte.it