Degustazioni, musica e falconeria alla Tenuta di Frassineto

Arezzo, 1 giugno 2024 – Sarà un mese di giugno all’insegna del vino e di momenti conviviali imperdibili alla Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo).

Sabato 1° giugno 2024, dalle ore 16 alle ore 19, tornano “I Giorni del Vino” in collaborazione con la Strada del Vino Terre di Arezzo. Le degustazioni daranno l’opportunità a tutti gli eno-amatori di scoprire i pregiati vini e immergersi nella cultura enologica e nella passione che animano da anni la Tenuta di Frassineto. Ospiti speciali dell’evento saranno Simone Andreini del team di Tuscany Falconry Experience e i suoi rapaci. Andreini introdurrà i presenti al mondo della falconeria e sarà possibile ammirare da vicino alcuni splendidi uccelli come l’aquila reale, i falchi e gli accipitrini.

Venerdì 14 giugno 2024, dalle ore 19.30 alle ore 23.30, nuovo appuntamento con “Aperiwine Party”.

Sotto lo splendido cielo stellato della Toscana, sarà una serata di pura magia alla Tenuta di Frassineto. La musica dal vivo intreccerà le sue note con le melodie della natura che circonda l’antica villa e la sua cantina, dando vita a un effetto indimenticabile.

Per i partecipanti è prevista un’apericena dal menu ricco e gustoso, con tante delizie tipiche della tradizione locale, accompagnate da un calice dei migliori vini della Tenuta a scelta.

Per un'esperienza familiare senza pensieri, al momento della prenotazione si potrà inoltre indicare il numero dei bambini o degli adolescenti che parteciperanno.

“I Giorni del Vino” e ”Aperiwine Party” sono occasioni imperdibili per vivere la Tenuta di Frassineto, un luogo immerso in un contesto architettonico e paesaggistico di straordinario valore, dove storia, tradizione, passione e innovazione si fondono per dare vita a vini bianchi, rossi e rosé dalle caratteristiche uniche.

Per chiunque desideri prenotare i due appuntamenti di giugno, è attivo il link:

https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/.