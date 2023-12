Danni per un milione agli storici Bagni Pancaldi

"La situazione è assolutamente preoccupante sia per la frequenza, ma anche per l’intensità di questi fenomeni a cui non siamo abituati".

Lo ha detto ieri il sindaco di Livorno Luca Salvetti nel corso del sopralluogo agli storici stabilimenti balneari Pancaldi-Acquaviva: a causa della mareggiata hanno subito danni ingentissimi e la stima si aggira intorno al milione di euro, come ha sottolineato il proprietario Piero Bonaventura. "Sabato - ha proseguito il sindaco - un’altra situazione che anche i più anziani dicono di non aver visto mai. Ora siamo a ragionare con i titolari degli stabilimenti di ciò che è accaduto anche per testimoniarlo alla Regione e al governo, perché qui i fondi fino a ora stanziati prevedono danni per 20mila euro ma qui siamo in un altro mondo. E quindi andrà fatto un ragionamento serio per aiutare queste realtà". Sugli stabilimenti Pancaldi sembra sia passato un tornado: distrutte molte cabine in muratura, danni enormi ai solai della piscina in cemento, panchine divelte, pezzi di spallette in cemento e mattoni divorati dal mare e lanciati contro le strutture dalla forza delle onde sospinte dal libeccio quasi a 60 nodi che complice l’alta marea ha moltiplicato la potenza dirompente. "Poi c’è l’aspetto del cambiamento del clima - ha aggiunto Salvetti - e del comportamento di mare e vento. Siamo di fronte a situazioni generalizzate per le coste del Paese: il quadro preoccupa e richiede un impegno diverso dal passato anche nello studio di quali lavori servirebbero per mitigare le situazioni più complicate".

Intanto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, livornese doc, si è messo a disposizione per la sistemazione dello storico gabbione dei bagni Pancaldi, dove generazioni di livornesi hanno giocato a calcio. "Sono colpito da questi danni e sono disposto a pagare i lavori", ha detto al sindaco.

F.M.