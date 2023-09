Dal Kazakistan al Forte dei Marmi: Esperienze di Intesa

Il sindaco Bruno Murzi ha incontrato Yerbolat Sembayev, ambasciatore del Kazakistan in Italia, gettando le basi per future collaborazioni. Il Kazakistan è un Paese con un grande potenziale di turismo verso l’Italia, vista dal pubblico kazako come una delle migliori destinazioni in Europa per arte e cultura, cibo, moda e stile di vita. Attrattive di cui il sindaco ha parlato con l’ambasciatore in un incontro promosso dal decano del corpo consolare Fabio Fanfani (console onorario delle Filippine) con Federico Albini, console onorario in Kazakistan. L’ambasciatore kazako ha incontrato anche la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. "Un’occasione – dice il sindaco – realizzata grazie all’interessamento del console Albini. Un incontro da cui sono emerse possibilità di scambi economici e turistici con il Kazakistan, Paese in forte crescita".