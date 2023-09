Da Livorno un originale omaggio alla fotografia femminile: 1° Festival dell'Altra Donna

Livorno fa un omaggio alla donna. Dal 22 al 24 settembre la Biblioteca dei Bottini dell’Olio ospiterà la prima edizione del Festival della Fotografia Femminile “L’altra donna“, un’occasione per immergersi nell’arte fotografica attraverso gli occhi delle fotografe che parteciperanno a questa mostra unica nel suo genere. L’ingresso è gratuito. L’inaugurazione sarà il 22 settembre alle 17.30, arricchita da una performance di danza a cura di Atelier delle Arti di Chelo Zoppi e da una degustazione di vini a cura di Fisar. Il Festival è organizzato dall’Associazione Percorsi Culturali di Livorno e vede come curatrici Valeria Cappelletti, Diletta Fallani e Manuela De Rosa. "La fotografia femminile non è solo una questione di soggetti femminili – dicono – ma piuttosto uno sguardo distintivo che sfida e arricchisce il mondo della fotografia contemporanea". Il Festival accoglierà oltre 300 fotografie realizzate da 90 fotografe tra professioniste e talenti emergenti di tutta Italia.