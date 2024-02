D all'ennesima con Giovanna Guariniello al teatro di Anghiari

Arezzo, 27 febbraio 2024 – D all'ennesima con Giovanna Guariniello per la regia di Alessandra Chieli è lo spettacolo che andrà in scena al teatro di Anghiari l'8 marzo alle 21.

D all’ennesima o meglio D elevato alla N è una formula matematica a servizio di un racconto teatrale. Un racconto che è in realtà una piccola raccolta di tre storie di Donne, ispirate a vite vere. Una mamma, che combatte per la sopravvivenza di sé e dei suoi tre figli, priva di strumenti culturali e vittima di un sistema patriarcale tipico di alcuni ambienti sociali, una ragazza rinchiusa in terapia intensiva a seguito di una violenza, che dà voce ai suoi pensieri per inseguire la propria libertà, infine una donna in un paese straniero che pur di garantire un po’ di benessere alla propria famiglia sceglie di fare la badante accettando il dolore delle ripetute morti che la circondano, in un gioco di presenza/assenza affettiva ed emotiva. Storie di scelte consapevoli e subite. Uno spaccato della nostra contemporaneità popolare per lasciare spazio a riflessioni in apparenza semplici, ma estremamente necessarie per

creare eventuali cambiamenti. Tre monologhi incontrati in tre anni, che mi hanno vista interprete e che ho scelto di unire in uno spettacolo per continuare a omaggiare le Donne a cui sono ispirate le storie messe in scena. Una ricerca teatrale trasversale per affrontare il tema della violenza di genere con tre linguaggi e scenari differenti. Lo spettacolo ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International perché è necessario (importante) parlare di certe consuetudini.

