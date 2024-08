Cristicchi, Amara e l’Oida, concerto sotto le stelle

Arezzo, 7 agosto 2024 – Vivere una notte di San Lorenzo speciale, nel segno della musica, in un ambiente naturale mozzafiato. È questa la proposta della Fraternità di Romena per sabato 10 agosto, ore 21: nel grande prato della pieve romanica, con una meravigliosa vista sul Casentino, è in programma il “Concerto alle stelle” di Simone Cristicchi e Amara con orchestra.

I due artisti sono molto legati a Romena e hanno deciso di regalarle un evento in data unica, in esclusiva. Li accompagnerà l’Orchestra instabile di Arezzo (Oida) diretta dal maestro Valter Sivilotti. “Romena – ha detto Simone Cristicchi - è un luogo che amiamo tantissimo. Un anno fa qui abbiamo proposto “Torneremo ancora”, il concerto mistico per Franco Battiato. Da allora abbiamo pensato a come poter respirare ancora una volta quell’atmosfera magica. E così abbiamo immaginato un altro evento speciale sul prato della pieve, con un'orchestra sinfonica e con le nostre canzoni arrangiate dal maestro Valter Sivilotti”.

Sabato 10 agosto, dunque, appuntamento per un evento indimenticabile, accanto alla pieve millenaria di Romena: per tappeto un prato e per tetto un cielo di stelle!

Simone Cristicchi e Amara CONCERTO ALLE STELLE

Sabato 10/08/2024 h 21:00

☎️​ INFO CONCERTO anche whatsapp ➡ 3475603232

Pieve di Romena, Pratovecchio Stia - AR

️ Biglietti in Vendita su TicketOne https://bit.ly/3x27QCT