Cosa fare in Toscana fino al 12 febbraio: eventi tra musica, incontri e arte

Lino Musella nello spettacolo “Tavola tavola, chiodo chiodo…”.

Firenze, 6 febbraio 2023 – Dal teatro alle escursioni: la settimana che va dal 6 al 12 febbraio è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Empoli, 6 febbraio

Il 6 febbraio (ore 21) al Teatro Excelsior di Empoli va n scena “Tango Macondo. Il venditore di metafore”, spettacolo scritto e diretto da Giorgio Gallione, liberamente ispirato all’opera “Il venditore di metafore” di Salvatore Niffoi (ed Giunti).



Firenze, 7-12 febbraio

Dopo più di 15 anni di assenza, Andrea Jonasson torna al Teatro della Pergola. La grande attrice, vedova e musa ispiratrice di Giorgio Strehler, è la protagonista di "Spettri" di Henrik Ibsen, in scena dal 7 al 12 febbraio nella nuova versione adattata da Fausto Paravidino e diretta da Rimas Tuminas.



Pistoia, 7 febbraio

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, il 7 febbraio (ore 21) va in scena “L’Oreste”, di Francesco Niccolini, con Claudio Casadio, per la regia Giuseppe Marini.



Grosseto, 7 febbraio

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, “Mine Vaganti”. Lo spettacolo è in scena il 7 febbraio (ore 21) al Teatro moderno di Grosseto.



Pisa, 7 febbraio

Il 7 febbraio (ore 21) presso il Cinema Lumière di Pisa, si esibiranno in concerto gli Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, un collettivo nato nel 2006 ad opera del contrabbassista Vincent Bertholet. Per informazioni e prenotazioni scrivete a [email protected]



Livorno, 8 febbraio

Nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria 2023, Istoreco Livorno ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Livorno, per l’8 febbraio (ore 10.30, sala del Consiglio Comunale) una Lectio magistralis che sarà tenuta dalla profesoressa Valeria Galimi dell'Università degli Studi di Firenze: “Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni contro gli ebrei”.



Pontedera (Pisa), 7 e 8 febbraio

Il 7 e l’8 febbraio (ore 21), salgono sul palco del Teatro Era di Pontedera Giuliana De Sio e Alessandro Haber con “La signora del martedì”, spettacolo che Massimo Carlotto ha tratto dal suo omonimo libro.



Lucca, 10 febbraio

Al Teatro del Giglio di Lucca, il 10 febbraio (ore 21) va in scena “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello con Eros Pagni, Anita Bartolucci, per la regia di Luca De Fusco.



Firenze, 9-11 febbraio

Al Teatro di Rifredi, dal 9 all’11 febbraio, Lino Musella debutta con “Tavola tavola, chiodo chiodo…”.



Cavriglia (Arezzo), 10 febbraio

Il 10 febbraio(ore 21,30) sul palco del teatro comunale di Cavriglia il Quintetto di Ottoni dell’Ort presenta “Mya canta Battisti” a 25 anni dalla scomparsa del cantautore.



Siena, 10-12 febbraio

Al Teatro dei Rinnovati di Siena, dal 10 al 12 febbraio (ore 21, domenica ore 17) va in scena “The Brides International”.



Pisa, 11 febbraio

“RainbowsTreks”, in collaborazione con il Centro visite della tenuta di San Rossore, presenta l’escursione “Tra le Dune e il Mare di San Rossore”, partenza alle 10 e ritorno previsto per le 15,30. Info: [email protected]



Pistoia, 11 e 12 febbraio

Al Teatro Manzoni di Pistoia, l’11 febbraio (ore 21) e il 12 febbraio (ore 16) è in programma “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, per la regia Roberto Andò.



Montevarchi (Arezzo), 12 febbraio

Al teatro comunale di Monterchi, il 12 febbraio (ore 18) in scena va “Ti scrivo dalle nuvole”, una coproduzione Laboratori Permanenti, Settimo Cielo, Teatri d’Imbarco, con Caterina Casini, Gloria Sapio e Beatrice Visibelli e la drammaturgia e regia di Nicola Zavagli. Lo spettacolo è un omaggio a Pier Paolo Pasolini.



Arezzo, 12 febbraio

La “Stagione off / Rassegna Z generation” si apre il 12 febbraio (ore 17,30) con Marco Ceccotti in "Questa splendida non belligeranza", un’originale e dissacrante commedia moderata sul devastante quieto vivere. Appuntamento al teatro Pietro Aretino di via della Bicchieraia.