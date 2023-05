Cortona, un vino per la mostra «Signorelli 500»

Arezzo, 13 maggio 2023 – Un brindisi con gli oltre cento equipaggi della Coppa della Perugina e una dedica speciale a Luca Signorelli. In occasione della tappa cortonese della rievocazione storica automobilistica, la Proloco e l’Amministrazione comunale hanno salutato i partecipanti con una novità. Si tratta dell’etichetta «Signorelli 500» che è stata realizzata dalla Proloco Cortona centro storico su bottiglie di rosso Sangiovese e Merlot e di bianco Chardonnay, Trebbiano e Grechetto.

«Abbiamo voluto dare il nostro contributo alla promozione della mostra - dichiara il presidente Marco Mori - pensiamo che il pubblico di questa manifestazione che abbiamo contribuito a far passare da Cortona, sia un pubblico a cui possa interessare l’arte e la bellezza del nostro territorio».

Gli equipaggi che hanno preso parte alla manifestazione promossa dal Camep (Club auto moto d’epoca perugino), presieduto da Ugo Amodeo, sono arrivati ieri mattina a Cortona ed hanno effettuato una visita in centro storico. La carovana di auto storiche nel pomeriggio è ripartita per il Quasar Village per una prova di abilità e a seguire per una visita alle Cantine Cucinelli.

«Abbiamo dato il nostro benvenuto agli equipaggi e agli organizzatori di questa bella manifestazione - dichiara Luciano Meoni, sindaco di Cortona - ringrazio la Proloco centro storico per aver colto questa opportunità valorizzando la promozione delle celebrazioni dedicate a Luca Signorelli». La Coppa della Perugina, oltre a quello del Comune di Cortona ha ottenuto tre patrocini dai Ministeri di Cultura, Turismo e Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, oltre a quello dell’Anci.