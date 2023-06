Cortona, è tutto pronto per la 28esima edizione della Giostra dell’Archidado

Arezzo, 6 giugno 2023 – Dopo il successo dei Mercatini Medievali, è tutto pronto per il ritorno della Giostra dell’Archidado. La manifestazione torna a Cortona domenica 11 giugno, preceduta dalle tradizionali manifestazioni e rievocazioni a cura del Consiglio dei Terzieri. Archiviati con successo i Mercatini medievali che si sono svolti da venerdì 2 a domenica 4 giugno manifestazione organizzata dal Consiglio dei Terzieri. I mercatini medievali

sono una delle attività più apprezzate in vista della prossima edizione della Giostra dell’Archidado. Nelle tre piazze del centro (Garibaldi, Repubblica e Signorelli) erano stati allestiti gli stand con le esibizioni di artisti di strada. Gli artigiani coinvolti sono arrivatu a Cortoba da tutta Italia e accompagnati da giullari, danzatori e musici che si sono esibiti per tre giorni nelle vie e nelle piazze della città.

Venerdì 9 giugno in piazza Signorelli alle ore 21 si tiene la «Serata delle bandiere» a cui partecipano gli Sbandieratori della città di Arezzo e il Gruppo sbandieratori e musici città di Cortona. Sabato 10 giugno alle 21,15 si terrà la rievocazione storica del matrimonio fra Francesco Casali e Antonia Salimbeni, con il carro nuziale trainato da due esemplari di Chianina, a seguire la tratta delle verrette.

Domenica 11 giugno è il giorno della Giostra dell’Archidado, alle 11 in piazza Signorelli si svolge la «provaccia» a cui fa seguito alle ore 16 la 28esima edizione dell’Archidado, manifestazione che vede confrontarsi i quintieri cortonesi.

Nella scorsa edizione a conquistare la «verretta d’oro» è stato il quintiere di Sant’Andrea con i balestrieri Marco e Umberto Ferranti che registrarono 17 punti, un record per la manifestazione. Il quintiere giallo verde di Sant’Andrea guida l’albo d’oro con 12 vittorie, seguiti a 7 da Peccioverardi, 4 per San Marco e Poggio, 3 per Santa Maria e una per San Vincenzo.

Le iniziative sono patrocinate dal Comune di Cortona con Regione Toscana e Provincia di Arezzo, godono del sostegno della Banca Popolare di Cortona e fanno parte del circuito dell’associazione Storica della Regione Toscana. Per lo svolgimento della 28esima edizione della Giostra dell'Archidado, domenica 11 giugno, il Maec chiuderà anticipatamente alle ore 14.