Cortona Comics, parte il conto alla rovescia

Arezzo, 25 marzo 2024 – Dopo il convincente esordio dello scorso anno, riparte ufficialmente il Cortona Comics, la “doppia” manifestazione dedicata al fumetto e ai suoi protagonisti.

A partire dal 25 maggio, fino al 2 giugno, come già annunciato alla presentazione della locandina ufficiale di Umberto Sacchelli, con le mascotte Cittino e Piuma, prenderanno vita i due weekend tematici, ognuno dedicato a una sfera del mondo della nona arte: il primo fine settimana sarà infatti dedicato al genere umoristico e fantasy, mentre il secondo avrà come titolo “Eroi e Supereroi”.

Anche quest’anno il prestigioso Jac d’oro, il premio dedicato a Jacovitti, verrà conferito all’autore che meglio ha rappresentato nel 2023 il genere umoristico. A succedere al decano Giorgio Cavazzano sarà Fabio Celoni, poliedrico autore che, con le sue opere, tra cui il bellissimo Totò a fumetti, ha conquistato e appassionato pubblico e critica.

Celoni sarà quindi rappresentato da una sua ricca mostra personale, all’interno del chiostro di Sant’Agostino, centro nevralgico della manifestazione toscana. Ma saranno anche altre le aree coinvolte del borgo toscano, come il Palazzo Ferretti, che ospiterà una mostra, dedicata a tre grandissimi talenti dei comics, come Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele, presenti nel weekend del 1 e 2 giugno.

Saranno tantissimi gli ospiti, coinvolti sia nella Artist Alley, per dediche, sketch e commission, sia in eventi costruiti appositamente. Tra i nomi già trapelati, sicuramente il già annunciato Charles Vess, fumettista e illustratore di fama mondiale.

Molti altri altri ospiti saranno poi annunciati e raccontati nei prossimi giorni, anche se è possibile già svelarne qualcuno: Gabriele Dell’Otto, Nicola Mari, Matteo De Longis, Fabio Civitelli, Clod, Claudio Sciarrone, Casty, Frekt, Federico Bertolucci.

“Quest’anno sono molto felice di poter annunciare anche il coinvolgimento di alcune realtà locali fondamentali per la nostra città – afferma Fabio Procacci, presidente di Cortona Sviluppo – come l’Accademia Etrusca, l’accademia degli Arditi, il Teatro Signorelli e la Biblioteca comunale: ognuno di questi luoghi sarà un vaso comunicante tra la realtà del fumetto e quella delle altre arti”.

Grande spazio anche alla didattica, con la Scuola Internazionale del fumetto di Firenze, che organizzerà corsi e workshop, nonché eventi specifici per giovanissimi che si svolgeranno nel primo weekend, a cura di Maria Teresa Conte e di Teresa Cherubini.

Non mancherà neanche la parte dedicata ai Games, situata nell'area superiore del Chiostro di Sant'Agostino, con giochi da tavolo, miniature e tutto ciò che riguarda l'universo del gioco.

Il Festival anche quest’anno conta tra i suoi partner l’Associazione Cautha, che accompagnerà l’organizzazione nelle attività di promozione, logistiche e organizzative con particolare attenzione ai più giovani.

All’interno del programma del festival non poteva poi mancare il grande concerto allo Stadio Santi Tiezzi, che si svolgerà durante la serata del 30 maggio, preceduto dalla selezione di Dj locali che l’anno scorso ha fatto ballare giovani e meno giovani “aspettando il concerto”. Una selezione che unirà i principali Dj del nostro territorio guidata da Cautha.

Quest’anno saranno 3 gli artisti che racconteranno mondi musicali molto diversi tra loro, che si promettono di abbracciare tutti i gusti del pubblico, adatti ai ragazzi, alle famiglie e anche ai più piccoli.

Il primo cantante svelato al pubblico è una vecchia conoscenza di Cortona, la nuova promessa della musica Alfa, reduce da un Sanremo brillante, che ha saputo unire le generazioni cantando con Roberto Vecchioni “Sogna, ragazzo, sogna”.

I tre cantanti vi aspettano allora per sognare insieme, in una giornata di divertimento che non si esaurirà neppure dopo il concerto, cui farà seguito altra musica.

I cancelli si apriranno alle ore 17:00, il costo dei biglietti sarà di €30,00, acquistabili online (con maggiorazione per diritti di prevendita di Ticketone), a Cortona Sviluppo o tramite la rete di ragazzi che si occuperà della promozione a partire da mercoledì 27 marzo.

Non rimane che ricordare ancora le date della "doppia" manifestazione dedicata al fumetto: 25/26 Maggio e 1/2 Giugno.

*Cortona Comics è una iniziativa promossa da Cortona Sviluppo e organizzato dall'Associazione Culturale Minotauro, con Domenico Monteforte e la direzione artistica di Filippo Conte. Le mascotte Cittino e Piuma sono state create da Umberto Sacchelli.