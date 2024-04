Arezzo, 24 aprile 2024 – Conto alla rovescia per la decima edizione de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione di ciclismo storico, in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno, tornerà a riunire centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero a cui verrà proposto un fine settimana ricco di iniziative dove lo sport sarà abbinato alla scoperta del territorio tra paesaggi, gastronomia, tradizione e cultura. Il cuore dell’evento sarà la vera e propria ciclostorica con partenza alle 8.30 del 9 giugno da Marciano della Chiana che vedrà una colorata carovana di maglie di lana e biciclette vintage snodarsi su quattro percorsi che attraverseranno alcune delle strade, delle salite e dei borghi più suggestivi della vallata.

L’itinerario più lungo, impegnativo e sfidante sarà rappresentato dal “Percorso Lungo” che, nel 2023, è stato intitolato alla memoria di Felice Gimondi per rendere indelebile il ricordo della presenza a La Chianina Ciclostorica del 2019 di questo grande campione delle due ruote capace di vincere tre Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta a España. Il tracciato, sviluppato su settantatré chilometri, accompagnerà alle pendici del castello di Civitella in Val di Chiana, farà tappa nel centro storico di Monte San Savino e si dirigerà poi nel cuore di Lucignano e di Foiano della Chiana, trovando uno dei momenti maggiormente identitari nella salita di cinque chilometri verso il borgo fortificato di Gargonza su una strada bianca immersa nel bosco in uno scenario dal raro fascino naturale e paesaggistico. La seconda proposta sarà il “Percorso Medio” di quarantaquattro chilometri che comprenderà il tratto verso Gargonza, Monte San Savino e Lucignano, mentre trentasei saranno i chilometri del “Percorso Corto” in cui vivere le emozioni della ciclostorica su un tracciato prevalentemente pianeggiante. La decima edizione de La Chianina sarà ulteriormente arricchita anche dalla tradizionale esperienza del “Percorso Garbato” di venti chilometri circostante a Marciano della Chiana per favorire la partecipazione alla manifestazione anche di bambini e famiglie. La scoperta del territorio sui pedali verrà inframezzata e arricchita da una serie di ristori che, da sempre, configurano uno dei fiori all’occhiello della ciclostorica: La Chianina sarà infatti anche una festa del buon mangiare attraverso le soste di gusto con colazioni dolci e piatti salati preparati da pro loco e comitati della Valdichiana che permetteranno di rigenerarsi, rinfrescarsi, ritrovare le energie e, soprattutto, assaggiare numerose specialità enogastronomiche della tradizione locale. Le mappe in gps dei percorsi della ciclostorica sono già disponibili sul sito www.lachianina.org.