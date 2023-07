Concerto per piano e voce: ad Arezzo, alla Fortezza Medicea, si esibisce Frida Bollani Magoni

Arezzo, 13 luglio 2023 – A “Riprendiamoci la scena”, rassegna di teatro e musica in 11 tappe promossa da Cesvot per l’estate toscana 2023, arriva il talento musicale di Frida Bollani Magoni, giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante, figlia d’arte da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Si esibisce in una performance di piano e voce. Ipovedente, Frida non ha mai ritenuto il suo stato una menomazione, bensì una sorta di dono del destino che le ha permesso di potenziare le altre doti, come la capacità di ascoltare in modo diverso fino a godere dell'orecchio assoluto. L’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di sonorità, incanto e voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica.

Frida Bollani Magoni comincia a studiare pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Si esibisce al Premio Bianca D’Aponte ad Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 a Montecatini. Nell’aprile 2021 è ospite della trasmissione televisiva Rai “Via dei Matti numero 0”, condotta da Stefano Bollani e da Valentina Cenni e nel giugno dello stesso anno si esibisce al Quirinale di fronte al Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Collabora con Roberto Bolle nello spettacolo “L’opera meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano” e nello show “Danza con me” su Rai1. Nel 2022 è uscito il suo primo album Primo tour. Nonostante i numerosissimi impegni e progetti si dedica anche al lavoro di studio e alla produzione di brani e realizza con il producer inglese Jimmy Brixton il suo primo podcast. Nel 2023 è ospite per sei puntate del programma “Dilemmi”, condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio in onda su Rai 3. Dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei suoi primi 2 tour estivi (2021 e 2022), dove ha fatto il tutto esaurito e calcato palchi prestigiosi in Italia e all'estero, Frida ripropone nel 2023 il suo spettacolo dal vivo, con brani celebri riarrangiati da lei ed alcuni brani inediti.

"Questo spettacolo farà trascorrere una serata piacevole e saprà anche emozionare il pubblico, così come intende fare l'intera rassegna 'Riprendiamoci la scena' che affida al linguaggio dell'arte evasioni ma anche riflessioni" afferma Leonardo Rossi, presidente della delegazione Cesvot di Arezzo. Inizio ore 21.30. Ingresso libero, prenotazioni: https://www.discoverarezzo.com/biglietteria/