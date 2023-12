Concerto, i cori riuniti a Pieve

Arezzo, 19 dicembre 2023 – Sabato 23 Dicembre alle ore 21 in Chiesa della Collegiata a Pieve Santo Stefano grande concerto di Natale dei cori riuniti di "Altotiberino" di Pieve Santo Stefano, dei "Kapresani in coro" di Caprese Michelangelo e della "corale Santa Rita" di Cascia, accompagnati per l'occasione dall'orchestra d'archi dei "concertisti" di Umbertide. Trenta elementi diretti dal Maestro e Primo Violino Gianfranco Contadini.

I tre cori riuniti saranno diretti dalla Maestra Rita Narducci, direttrice storica della corale di Cascia e, da un anno, direttrice anche del Coro Altotiberino di Pieve Santo Stefano.

Il programma musicale della serata prevede molti classici natalizi, da Stille nacht, ad "Adeste fideles" a "Bianco Natale" ed alcune sorprese, per un totale di 12 brani, mentre l'orchestra dei "concertisti" , oltre all'accompagnamento dei canti eseguirà "Inverno" tratto da "le quattro stagioni" di Antonio Vivaldi, uno dei brani più belli e famosi del noto compositore veneziano.

Prosegue e si consolida la collaborazione fra i tre cori e l'orchestra diretta dal Maestro Contadini, con la quale recentemente è stata realizzata una pregevole ed applaudita edizione dell'opera lirica "Suor Angelica" di Puccini, presentata ad Umbertide e in replica alla Certosa di Firenze.

Il concerto del 23 Dicembre sarà replicato il 30 Dicembre a Cascia, dove il Coro Altotiberino ricambierà la visita degli amici casciani.

Ed allora appuntamento per il 23 Dicembre alle 21, sarà una imperdibile occasione per entrare tutti assieme nella magica e spirituale atmosfera natalizia immergendosi nelle calde note dei brani natalizi più famosi.