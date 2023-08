Concerto all’alba, saluto al sole a Moncioni

Arezzo, 2 agosto 2023 – Si rinnova l’appuntamento con il Concerto all’alba nel borgo di Moncioni, domenica 6 agosto alle ore 5.30 del mattino, giunto quest’anno alla terza edizione.

“Concerto all’alba, saluto al sole” è il titolo dell’evento che risveglierà in musica le emozioni dei partecipanti, salutando il sorgere del sole con l’accompagnamento musicale di Massi Fruchi (voce), Salvo Falcone (chitarra) e Stefano Bellacci (sassofono).

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, non necessita di prenotazione, e sarà ospitato nell’area adiacente al locale “Vin Divino”. Le persone potranno assistere all’evento sia dalle terrazze del locale che dall’attiguo giardino pubblico.

Il concerto avrà inizio alle 5.30 in punto, in attesa dell’arrivo delle prime luci dell’alba. Si invitano i partecipanti ad arrivare qualche minuto prima dell’orario di inizio per vivere in pieno, nella splendida apertura naturale verso il Pratomagno, l’atmosfera che segnerà il passaggio dalla notte al giorno.

Si ringrazia per la disponibilità nel mettere a disposizione gli spazi della sua struttura il titolare del locale Vin Divino” Massimo Tani.

Prosegue in piazza Vittorio Veneto a Montevarchi la rassegna musicale “C’è musica in piazza” che propone ogni venerdì, fino all’11 agosto, una serie di concerti di gruppi musicali e solisti.

Venerdì 4 agosto alle ore 21.15 è la volta di “Claudia Salvini live” .

La giovane cantautrice Claudia Salvini nella serata di venerdì proporrà sia brani musicali di sua composizione che cover, accompagnata da Roberto Biondi alla tastiera e Mattia Alberto Righeschi alla batteria.

Ha 24 anni e canta fin da piccola, iniziando a scrivere - accompagnandosi con la sua chitarra - per il desiderio di comunicare quello che è, ciò che prova e che sente.

Negli anni ha partecipato a importanti concorsi canori: nel 2020 come cantautrice è stata semifinalista al “Premio Pierangelo Bertoli” e finalista nello stesso anno al concorso “ANAS-Sicurezza stradale” di Radio Italia con il brano Stop. E ancora: nel 2021 finalista al talent musicale dedicato ai giovani autori “Genova per Voi”; al contest riservato a cantautrici “Premio Bianca d’Aponte” e semifinalista al festival musicale “Musicultura”. Finalista nel 2022 al “Proscenium Festival” di Assisi, concorso canoro nazionale riservato a cantautori emergenti, attualmente è tra i cinque finalisti del “Meeting Music Contest” di Rimini.

Nel 2021 è uscito il suo primo singolo Stop, seguito dai brani Madame Bovary e Chiara, che hanno anticipato l’uscita del suo primo album “Chiaramente”