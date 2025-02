Con il Csi il 22 febbraio sulle orme di Margherita da Cortona

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Pellegrini di Speranza: un giorno da pellegrino sulla via Romea Germanica da Tavarnelle al Santuario di Santa Margherita da Cortona, chiesa giubilare Giubileo della Speranza 2025, nella ricorrenza del 22 febbraio 2025.

Evento organizzato dal CSI Arezzo e Il Cammino della Traslazione ASD

Programma - ore 8:00 ritrovo e partenza dal piazzale dei Vigili del Fuoco di Tavarnelle di Cortona - ore 9:45 circa arrivo piazza Carbonaia, Cortona, per unirsi agli altri pellegrini per la seconda parte del percorso - ore 10:00 ci incammineremo verso Porta Berarda, la porta attraverso la quale Margherita entrò in Cortona, normalmente chiusa al pubblico ma appositamente aperta per l’occasione dagli attuali proprietari - Salita alla Basilica lungo la Via Crucis con i mosaici di Gino Severini e ore 11:00 partecipazione alla S. Messa Pontificale presieduta dal Vescovo della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Al termine della Messa Benedizione papale con indulgenza plenaria. Al termine momento conviviale con il gruppo dei pellegrini nei banchi della Fiera di Santa Margherita. Consigliamo, per chi cammina, di indossare scarpe adatte a sentieri sterrati e strade basolate, bastoncini trekking e acqua. Iscrizione 3,00 euro copertura assicurativa

La camminata è di circa 3,5 km con un dislivello a salire di 400 m.

Per info e prenotazioni: Maria 371 1292627, Antonio 338 8047626 [email protected]