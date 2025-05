“Comico Scandalo di Libere Streghe, ovvero: La Cometa Infame” al Petrarca

Arezzo, 14 maggio 2025 – Sabato 17 maggio 2025, ore 21.15, il sipario del Teatro Petrarca si apre su “Comico Scandalo di Libere Streghe, ovvero: La Cometa Infame”, una commedia originale scritta da Alessandro Bandecchi con le coreografie di Rebecca Alfani.

Un evento promosso dal Rotary Club Arezzo Est, che unisce cultura, spettacolo e impegno sociale, affrontando con ironia e intelligenza il tema dell’emancipazione femminile, ispirandosi a un curioso mistero astronomico medievale.

Al centro della scena, un racconto pungente e surreale che prende il via da una semplice domanda celeste per condurre il pubblico alla scoperta dell’origine simbolica delle prime "protofemministe": le streghe. Donne libere, curiose, appassionate, punite solo per aver osato guardare ciò che era loro proibito.

Una cometa “scandalosa” attraversa il cielo nel 1054: è la celebre Supernova del Granchio, visibile persino di giorno per tre mesi, e di notte per ben sette. Eppure, sorprendentemente, nessuna traccia dell’evento compare nei testi cristiani, ebraici o islamici dell’epoca.

Perché questo silenzio? A raccontarcelo sono proprio loro, le Libere Streghe, in uno spettacolo che fonde comicità e scienza, con un travolgente sabba finale in cui si celebra la libertà, il pensiero critico e la sensualità femminile.

“Abbiamo scelto di ridicolizzare le giustificazioni pseudo-religiose e filosofiche del potere maschile – spiega il regista Bandecchi – contrapponendole alla lucidità delle donne che scelgono di guardare, di sapere, di pensare. Le nostre streghe si ribellano al potere teocratico

del 1054 trasformandosi in simboliche protofemministe, e con un sabba poetico e gioioso inneggiano alla libertà di pensiero, alla dignità del corpo femminile e all’orgoglio della propria femminilità”.

“Con questo spettacolo vogliamo offrire alla città un’occasione di cultura e riflessione – aggiunge il Presidente del Rotary Arezzo Est, Giovanni Casi – sostenendo al tempo stesso due realtà fondamentali del nostro territorio: Fondazione Riconoscersi (progetto ‘Dopo di Noi’) e Pronto Donna. La nostra compagnia teatrale, attiva dal 1999, è composta da soci provenienti da vari ambiti della vita civile e nasce con l’obiettivo, profondamente rotariano, di promuovere l’amicizia, la cultura e la solidarietà attraverso il teatro”.

Ingresso a offerta libera (a partire da 15 euro)

Info e prenotazioni: 348 654 1815