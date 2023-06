Come posso capire se il gatto ha caldo?

Il problema dei cani e gatti è che non sudano: per riuscire a termoregolarsi non attuano i nostri meccanismi fisiologici. Il primo segno che ci fa capire che Micio sta soffrendo il caldo è la letargia, dorme tutto il giorno! Si sente spossato e debole, perché la sua temperatura corporea si sta alzando troppo.

È apatico, annusa il cibo, ma non mangia, gioca pochissimo e, spesso, ansima, respira con affanno, il ché, per un felino, è un segnale di forte disagio. Non esitate a portarlo a visitare, poiché questo fenomeno è il principio di un colpo di calore.

In secondo luogo, può cominciare ad avere episodi di vomito e diarrea più frequenti, che peggioreranno la condizione di disidratazione. A volte, presenta perscialorrea, una salivazione eccessiva, meno spesso, tremori muscolari e instabilità nell’equilibrio. Se non portato subito dal medico veterinario possono presentarsi collassi e, persino, convulsioni. La normale temperatura corporea deve essere intorno ai 38-39 gradi, sopra i 42 è allarmante. Consiglio di misurare la temperatura, in primis, per capire cosa gli sta succedendo. Potreste tamponare il pelo con un piccolo asciugamano imbevuto di acqua fredda, partendo dalle zampe fino al corpo e alla testa, in alternativa fatelo con le mani.

Davide Marruchi

Veterinario