Combattere lo Spreco Alimentare? Si Può Fare con l'App "Too Good To Go"

Combattere lo spreco alimentare? Si può fare, anche con una App. Si chiama "Too good to go" (in italiano,

"Troppo buono per buttarlo") e consente di salvare il cibo pagandolo circa un terzo di quanto costa se si acquista in negozio o al supermercato. Sono prodotti – che vengono ritirati nel punto vendita in una borsa con contenuto a sorpresa – ancora buoni, vicini alla data di scadenza o che l’attività commerciale non può rimettere in vendita il giorno successivo. Così, a fine giornata, questi alimenti – frutta, verdura, formaggi, carne, ma anche pane, piatti pronti, snack - possono essere acquistati tramite app, a prezzi che vanno da 2,99 a 5,99 euro a ‘Surprise Bag’. La procedura è molto semplice.

Una volta scaricata la App sul proprio cellulare, si inserisce il luogo in cui ci si trova (o si condivide la posizione) e in una lista compaiono i ristoranti, supermercati, panifici, ma anche grandi catene che mettono a disposizione la borsa a sorpresa, con relativo prezzo e orario di ritiro.

L’unico svantaggio, appunto, è quello di non sapere quale cibo ci sarà dato, anche se aiuta la descrizione dell’attività che lao mette a disposizione e le recensioni di chi l’ha già acquistato. Una volta individuata la ‘bag’, si paga online anticipatamente e si va a ritirare all’orario indicato. E’ possibile inoltre comporre una lista dei negozi preferiti, così da ricevere le notifiche se nuove ‘surprise bag’ sono disponibili. Tramite la app si possono acquistare anche le cosiddette box dispensa, composte da cibo invenduto perché vicino alla data ‘da consumarsi preferibilmente entro’, ma anche perché la confezione presenta un errore di stampa o la confezione è danneggiata. Questo tipo di prodotti costano di più, anche se si pagano comunque al 50% del loro valore, e vengono consegnati gratuitamente a domicilio.