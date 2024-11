Coltiviamo la Cultura: la Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche

Arezzo, 6 novembre 2024 – Domenica 10 novembre si svolge la terza edizione di "Coltiviamo la Cultura: Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche", un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane per portare l’attenzione su due delle principali risorse del nostro territorio nazionale: la cultura e l’agricoltura, beni non delocalizzabili il cui sostegno è strategico per lo sviluppo del Paese e, in particolare, delle aree interne. La Festa dell'Agricoltura rappresenta un'occasione importante per approfondire le numerose sfaccettature di questo legame virtuoso, pertanto le dimore storiche apriranno le loro porte per accogliere il pubblico che intende approfondire questo tema e tracciarne i possibili sviluppi.

Sono 11 le regioni italiane coinvolte. In Toscana il Castello di Contignano a Radicofani (SI) e il Castello di Montegonzi ad Arezzo ospiteranno aziende vinicole, apicoltori, produttori di pasta e di prodotti cosmetici. Il Comune di Cavriglia sarà presente a Montegonzi per presentare il nuovo campo da golf e il recupero storico-monumentale del borgo di Castelnuovo dei Sabbioni.

"Le nostre dimore - spiega Alessandro Calvi di Bergolo, Consigliere Nazionale A.D.S.I. e promotore dell’iniziativa - costituiscono un patrimonio turistico di rara bellezza e il perno di un’economia circolare per i borghi su cui insistono. La metà di questi immobili si trova in piccoli Comuni e oltre il 30% delle aziende vitivinicole italiane afferisce ad una dimora storica. Quest'anno abbiamo riscontrato un interesse crescente da parte di tutti i Soci con una notevole partecipazione, specie considerando la grande eterogeneità delle strutture associate e dei prodotti agroalimentari del territorio italiano. Un plauso va allo sforzo dei proprietari aderenti nella ricerca delle aziende ospiti e per aver ricreato quel connubio storico tra dimore e realtà agricole che ha definito le tradizioni rurali del nostro Paese".

Associazione Nazionale Dimore Storiche

L’Associazione Dimore Storiche italiane, Ente morale riconosciuto senza fini di lucro, è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, l’Associazione conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.