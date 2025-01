Arezzo, 7 gennaio 2025 – Dal 10 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Colpevoli”, il nuovo singolo degli Effemme feat. Il Cile il cantautore aretino di Cemento Armato e Siamo Morti a Vent’anni.

"Colpevoli" è un brano riflessivo e potente che esplora il tema della lotta per un mondo migliore. La canzone celebra chi, oggi, sceglie di non conformarsi alla routine e alle superficialità della società, ma di andare controcorrente, mantenendo viva la speranza in un cambiamento autentico. I protagonisti di questa lotta sono descritti come "colpevoli" di non adattarsi alle mode effimere, di credere ancora nei valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia.

Le strofe trasmettono il senso di "clandestinità" di chi, pur consapevole delle difficoltà, continua a cercare nuove strade. La loro lotta è silenziosa e solitaria, come quella di chi non si arrende alla passività e alla conformità. Il cammino di chi cerca il cambiamento è spesso invisibile e difficile, ma carico di determinazione.

I ritornelli, invece, esplodono in un'energia travolgente che trasforma la tensione delle strofe in una forza vitale. L'energia che scaturisce da questi momenti incarna il desiderio di non arrendersi, di superare le difficoltà e di affrontare la realtà con coraggio. La musica diventa il motore di questa ricerca di cambiamento, invitando chi ascolta a unirsi a questa causa di speranza e resistenza.a causa, a non temere l'ignoto e a credere nel potere di un’azione collettiva che può trasformare il mondo.

Commentano gli artisti a proposito del brano: “Chi crede ancora in un mondo diverso, oggi, vive una condizione quasi di clandestinità. I valori della solidarietà e della costruzione di mondi migliori, che un tempo erano patrimonio condiviso da molti, oggi sono ai margini del discorso pubblico. Noi rivendichiamo l’importanza di poterlo fare anche oggi. Anche a costo di essere considerati colpevoli, per questo”

Gli Effemme sono un duo formatosi nel 2023 col supporto di Anthill Booking e subito caratterizzato dalla dimensione live. L’amalgama ha poi dato vita ad un primo singolo (“Dove inizia il fiume”) che ha iniziato a caratterizzare il sound del progetto verso un fresh folk che mescola cantautorato e le nuove tendenze folk internazionale. Francesco Fry Moneti è polistrumentista e violinista storico dei Modena City Ramblers e de La casa del Vento. Vanta collaborazioni che vanno da Patti Smith ai Sonohra, dal Piotta al fare una parte di musicista in Gangs of New York di Scorsese. Una vita spesa sui palchi di tutta Italia e spesso all'estero, nei Festival più prestigiosi della musica folk e Irish.

Nel 2021 ha prodotto un album personale di inediti intitolato "Cosmic Rambler" e ha pubblicato il suo primo romanzo "In un elaborato impeto d'ira".

Michele Mud, vincitore per due volte del Premio Voci per la Libertà - Una Canzone per Amnesty e del Premio Via Emilia - La strada dei cantautori, nonchè premiato da Don Ciotti con una menzione speciale del Festival Musica Contro le Mafie.

All’attivo oltre 350 live in cui porta le canzoni dei propri 2 album e rielaborazioni acustiche di brani internazionali e italiani.

Dal 2018 è anche cantante nel Progetto "Banda Rulli Frulli".

