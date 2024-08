Arezzo, 21 agosto 2024 – Cinema, teatro e musica: tre eventi in tre giornate nel borgo di Raggiolo. Il festival RaggioloEstate2024 organizzato dalla Brigata di Raggiolo si prepara a vivere gli ultimi appuntamenti del mese di agosto con un programma variegato di eventi che, a ingresso gratuito, saranno diffusi tra diversi angoli del paese casentinese e coinvolgeranno spettatori di tutte le età.

Giovedì 22 agosto, alle 21.00, piazza San Michele diventerà il suggestivo scenario della proiezione conclusiva della rassegna “Cinema al chiaro di luna” che, dedicata all’approfondimento di tematiche sociali e storiche attraverso i film, è stata promossa insieme alla cooperativa Oros. Il programma prevede “La notte di San Lorenzo” che, realizzato nel 1982, permetterà di assistere a un poetico racconto pluripremiato in importanti rassegne internazionali tra cui il Festival di Cannes dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria: il film ripercorre le vicende nella campagna toscana di San Miniato dell’estate del 1944 in cui la popolazione riesce a salvarsi dai nazisti e a raggiungere la libertà. Alla proiezione sarà presente uno degli attori del cast, Giovanni Guidelli, che permetterà di entrare nel vivo della vicenda e commenterà alcuni aneddoti legati alla produzione.

Il giorno successivo, alle 21.00 di venerdì 23 agosto, tornerà un evento tradizionale dell’estate di Raggiolo con il concerto Jazz alla Bastia ospitato dalla cappella del Sepolcreto nel cuore del borgo. La serata vedrà per protagonista l’Ivan Elefante Trio che riunisce la chitarra e la voce dello stesso Ivan Elefante, il contrabbasso di Pietro Paris e la batteria di Davide Montagnoli, andando a dare vita a un inedito connubio artistico che proporrà un repertorio misto tra brani di grandi compositori italiani e internazionali della scena jazzistica. Un appuntamento rivolto ai bambini sarà infine alle 18.00 di sabato 24 agosto al rinnovato parco fluviale della Mercatella dove la compagnia NATA Teatro metterà in scena lo spettacolo di burattini “Acqua Matta” che, scritto e interpretato da Cinzia Corazzesi, vuole sensibilizzare i più piccoli verso l’importanza di tutelare uno dei beni più preziosi: l’acqua. Questo racconto parlerà dell’uso e dell’abuso di questa risorsa, dell’inquinamento e del suo valore infinito, proponendo fiabe, leggende e personaggi caratteristici della tradizione italiana con uno stile comico, scanzonato e leggero. Quest’ultimo spettacolo è realizzato con contributi PNRR M1C3 - Intervento 2.1 “Attrattività Borghi Storici” per la linea d’azione 3.9 “Parco Fluviale della Mercatella” orientato a salvaguardare identità, valori, tradizioni e patrimonio culturale attraverso la promozione del turismo sostenibile.