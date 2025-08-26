C'è Ti lascio una canzone – A Gino & Ornella

Arezzo, 26 agosto 2025 – Ti lascio una canzone – A Gino & Ornella Concerto omaggio a Gino Paoli e Ornella Vanoni

Castiglion Fiorentino si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di grande fascino e suggestione. Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21.15 in Piazza del Municipio, andrà in scena “Ti lascio una canzone – A Gino & Ornella”, un concerto tributo, ad ingre sso gratuito, dedicato a due voci indimenticabili della musica italiana: Gino Paoli e Ornella Vanoni.