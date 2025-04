C’è La Zanzara: Parenzo & Cruciani show in Fortezza

Arezzo, 18 aprile 2025 – Parenzo e Cruciani con «La Zanzara Show» arrivano in Fortezza. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano «La Zanzara show a Teatro», è in partenza un tour travolgente in 12 città italiane in programma da luglio a dicembre 2025. Prima tappa il 20 luglio alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ma il giorno dopo il 21 luglio appunto, lo spettacolo sarà all’interno del cartellone dell’Estate in Fortezza ad Arezzo. Un viaggio tra satira, provocazione e libertà di parola con gli irriverenti conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Un’esperienza teatrale inedita in arrivo nei cartelloni dei principali teatri d’Italia: debutta infatti il tour teatrale La Zanzara Show, dal celebre programma di Radio 24, La Zanzara, vincitore del prestigioso premio internazionale «Spotify Milestone Creator Award» per essere il podcast più ascoltato in Italia e l’unico ad aver superato la soglia dei 50 milioni di ascolti. Sono 12 le tappe programmate da luglio a dicembre con gli irriverenti protagonisti della Zanzara che si preparano ad incontrare il grande pubblico per un racconto senza tabù, senza censure e senza peli sulla lingua. Un luogo dove la libertà di espressione e il parlare fuori dai denti sono la parola d’ordine, dove il politicamente corretto e il perbenismo vengono sfidati, dove uno vale uno e dove chiunque può sostenere la propria opinione anche e soprattutto se è insolente, oltraggiosa e fuori dagli schemi.

In ogni spettacolo molti ospiti, tutti provenienti dall’universo de La Zanzara e noti al pubblico radiofonico, sempre diversi da tappa a tappa, saliranno sul palco con i due conduttori, per farci scoprire le contraddizioni del nostro tempo attraverso lo stile unico e inconfondibile di Cruciani e Parenzo. Si inizia a delianeare così una parte del cartellone estivo che vedrà ancora una volta la Fortezza Medicea di Arezzo protagonista come contenitore privilegiato di concerti, spettacoli, presentazioni ed incontri.