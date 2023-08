Castle Theatre: spettacoli e cinema nella bellissima cornice del Castello di Poppi

Arezzo, 16 agosto 2023 – Torna anche quest’anno il progetto speciale di NATA Teatro in collaborazione con il Comune di Poppi “CASTEL THEATRE”, la rassegna estiva che va avanti dal 2016 e che nel mese di agosto riempie i bellissimi locali del Castello di Poppi di teatro, musica e tante altre iniziative. Dopo gli omaggi a Shakespeare, Calvino, Arioso e Dante fatti negli anni passati, quest’anno il tema degli eventi sarà la letteratura gotica, di cui il Castello di Poppi si fa set straordinario, con i suoi alti soffitti e le scale che si rincorrono. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 agosto, dalle ore 21.00 in poi, le porte del castello si apriranno per lo spettacolo site specific “GOTHIC”, un percorso teatrale della durata di 20 minuti per due spettatori alla volta curato da Alessandra Aricò, con gli attori e gli allievi del corso di teatro di NATA. La prenotazione è strettamente obbligatoria. Mercoledì 23 agosto alle ore 21.30 sarà la volta di “READINGOTHIC”, un reading teatrale a cura della compagnia NATA che proporrà alcuni dei più bei brani della letteratura gotica con musica dal vivo. La prenotazione è comunque consigliata. Domenica 27 agosto alle ore 21.30, Castle Theatre ci riserva una novità: l’evento “CASTELLO ULULI”, ovvero la proiezione del film “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, in collaborazione con la Pro Loco Poppi e Associazione Amici del Cinema. L’ingresso alla proiezione è libero.

Per info e prenotazioni, chiamare il numero 379 142 5201

CASTEL THEATRE - GOTHIC A cura di NATA Teatro, con il sostegno di Comune di Poppi, Rete D'Appennino, Fondazione CR Firenze , Rete Teatrale Aretina - Festival dello Spettatore , Ministero della Cultura , Regione Toscana Betadue Cooperativa Sociale , OROS Cooperativa Ambientale. E gli sponsor: Albergo San Lorenzo - Poppi AR , Ristorante Il Casentino , Bistrot Il Pratello , Farmacia Berioli , Rossobirra , La Taverna del Castello , Divamodacapelli Coiffeur