Casentino Motorbike show a Bibbiena

Arezzo, 17 luglio 2024 – Il 19, 20, 21 luglio 2024 Bibbiena - nelle location di Piazza Resistenza e via Garibaldi – ospiterà una manifestazione nazionale organizzata e promossa dall’Associazione Motociclistica Alto Casentino guidata da Luciano Fornaini e il patrocinio e collaborazione del Comune di Bibbiena, la Federazione Motociclistica Italiana e la Vespa Club Casentino.

Si tratta di una tre giorni all’insegna delle due ruote con momenti di spettacolo puro come quello che si terrà venerdì sera con rampe di lancio e atterraggio, il punto moto, stand attivi per tutti e tre i giorni e lo spettacolo Stuntman Riotriders.

Sabato e domenica saranno altri due giorni molto intensi nei quali si terrà il Tour delle strade bianche, corsi di sicurezza stradale per ragazzi e bambini, eventi di mototerapia con Riotriders, test ride Concessionaria International Motors Yamaha Ufficiale Arezzo, corsi di guida sicura, Motoincontro nazionale Fmi.

Ci saranno anche eventi dedicate alle ragazze con “Amazzonite” con corsi di guida al femminile. Davide Rossi e Leonardo Fini due campioni internazionali di origine casentinese, saranno presenti venerdì con il freestyle e sabato per molte attività come la mototerapia.

Francesca Nassini Assessora alle Associazioni e Filippo Vagnoli, Sindaco di Bibbiena commentano: “Felici di sostenere e ospitare un evento così bello che porta una ventata di novità nel mondo delle due ruote, che coinvolge un pubblico ampio, non solo quello degli amatori, che fa anche formazione e che propone un modo nuovo di guardare alle due ruote tra bellezza, tecnologia, passione e sicurezza. Ringraziamo di cuore l’Associazione motociclistica Alto Casentino per questa tre giorni che riporta in casentino tantissimi appassionati, turisti e amatori provenienti da tutta Italia. Le realtà di volontariato del nostro territorio riescono a organizzare eventi di qualità capaci di avere un richiamo importante in termini di turismo e presenze. Ma le associazioni hanno bisogno di sostegno e di aiuto concreto che l’amministrazione ha dato e darà in futuro in maniera ancora più puntuale”.

L’Associazione Motociclistica Alto Casentino è nata 1973 e oggi conta 60 soci attivi. Nel tempo si è resa protagonista di tante attività di valore come il Campionato Europeo di Enduro di giugno e il MotoCamp, manifestazione di mototurismo a livello europeo con 600 riders provenienti da tutta Europa, solo per citarne alcune. Il suo Presidente, dal 2010 è Luciano Fornaini.