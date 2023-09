Capire il mondo attraverso i libri I mille eventi del Pisa Book Festival

Presentazione con i fiocchi per la ventunesima edizione del Pisa Book Festival, il salone dell’editoria indipendente. Presenti alla prima conferenza stampa la fondatrice e direttrice del Festival Lucia Della Porta, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alla cultura Filippo Bendini, il presidente della Fondazione Pisa Stefano del Corso, il direttore del museo delle Navi Antiche (che anche quest’anno ospiterà il Festival) Andrea Camilli e il direttore del museo del Palazzo Reale Pierluigi Nieri. Al centro di quest’anno ci saranno l’universo femminile e la storia.

"Abbiamo pensato al tema delle donne in seguito alle manifestazioni delle donne in Iran, che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per affermare il loro diritto di esistere e di decidere. Il nostro pensiero va anche alle donne in Ucraina che resistono con forza e lottano per la vita in una situazione tragica come quella della guerra", spiega Lucia Della Porta. "Dirigere il Pisa Book Festival è un privilegio ma anche una grande sfida. Tuttavia con una squadra a cinque stelle si può arrivare ovunque e noi siamo riusciti con questa manifestazione a dare a Pisa un ruolo importante come città del libro, creando allo stesso tempo un festival allegro e pieno di incontri interessanti per tutti".

Novità di quest’edizione l’anteprima del 27 settembre con "La Toscana delle donne", che prevede l’incontro con le scrittrici Lorenza Pieri ed Evelina Santangelo e le lezioni di storia, ospitate nel museo di Palazzo Reale: aprirà venerdì 28, alle 18, Carmine Pinto con "Curtatone e Montanara, combattere e morire nel Risorgimento"; seguirà sabato 30, sempre alle 18, David Salomoni con una conferenza su Francis Drake; concluderà il ciclo Arnaldo Marcone, domenica 1 ottobre, alle 16, con un approfondimento sugli ultimi giorni dell’Impero Romano. Non mancheranno poi incontri sull’Iran e l’Ucraina. Tra le stelle presenti a Pisa, è attesa la madrina del festival Lina Bolzoni, che terrà una lectio magistralis sull’Arte della Memoria durante la giornata inaugurale, giovedì 28 settembre, agli Arsenali Repubblicani, dopo il taglio del nastro e il discorso su "Pisa e i Medici" del presidente della Regione Eugenio Giani. Sabato 30 settembre, a partire dalle ore 12, faranno il loro ingresso al Pisa Book Festival la poetessa Vivian Lamarque con la sua ultima raccolta "L’amore da vecchia" (Mondadori) e l’attrice Chiara Francini con il suo "Forte e Chiara" (Rizzoli), che presenterà in dialogo con Sebastiano Mondadori.

Ci saranno anche i principali misteri italiani al Pisa Book Festival: si attendono domenica 1° ottobre le "signore del giallo", Gabriella Genisi e Patrizia Rinaldi – autrice del bestseller "Blanca", ora serie su Rai 1 – che converseranno intorno ai loro libri "L’angelo di Castelforte" e "Guaio di notte" (Rizzoli Noir). "Il Pisa Book Festival è un appuntamento importante in grado di richiamare lettori e appassionati da tutta Italia. Rivolgo il nostro grazie agli organizzatori con la certezza che anche questa edizione sarà un successo", conclude il sindaco Conti.

Giulia De Ieso