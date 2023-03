Bocelli torna al suo Teatro del Silenzio: ecco l’edizione 2023

Teatro del Silenzio, edizione 2022

Lajartico (Pisa), 24 marzo 2023 – Si terrà giovedì 27 e sabato 29 luglio 2023 la diciottesima edizione del Teatro del Silenzio dal titolo “Mariposa”, l'esclusivo evento artistico sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini, che ogni anno prende vita sulle colline natie di Andrea Bocelli a Lajatico.

Un evento ormai imperdibile e tradizionale nell’estate toscana; si rinnova anche quest’anno il sodalizio tra il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli e la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina, esperienza iniziata nel 2021 con Manolo Valdés e proseguita lo scorso anno con il coreano Park Eun Sun; per questa edizione infatti l’attesa performance del tenore dialogherà con l’opera dello scultore di fama internazionale Pablo Atchugarry.

Sul palcoscenico del suggestivo Teatro dominerà infatti “Mariposa de la Vida”, raffinata scultura in acciaio dello scultore uruguayano, dalle forme tese e allungate, la cui superficie riflette l’ambiente circostante, in una commistione iridescente tra opera e paesaggio. Gli spettatori del concerto-evento di questa edizione avranno quindi l’occasione di entrare in contatto con l’universo creativo dell’artista, il cui linguaggio, pur ispirandosi ad archetipi della scultura classica, rinascimentale e barocca, si sviluppa in un’estetica armoniosa inedita e assolutamente contemporanea. Ispirandosi alla lezione Michelangiolesca, l’artista lavora la materia per liberare le forme intrappolate al suo interno e rivelarne la natura più intima, l’anima immateriale.

L’edizione di quest’anno del Teatro del Silenzio sarà quindi la conferma di uno spettacolo unico che unisce arte nelle molteplici forme, musica e paesaggi incantevoli, e che saprà senza dubbio lasciare il pubblico di Lajatico senza fiato. Il tenore italiano più amato nel mondo, sarà affiancato da artisti nazionali e ed internazionali, e dall’orchestra sinfonica del Conservatorio "Luigi Boccherini", darà nuovamente vita ad una serata indimenticabile, diretta dal maestro Carlo Bernini.

"È un’emozione insolita e potente, verificare ogni volta come molte migliaia di persone, mosse dal desiderio di condividere un’esperienza di buona musica e di bellezza, convergano da tutto il mondo proprio qui, nella mia piccola Lajatico, in questa conca naturale che il giorno dopo sarà restituita alla natura”, dice Bocelli, che continua: “Ciò che si prova nelle performance dal vivo, sulla ribalta ma anche in platea, per intensità e qualità, per lo scambio d’energia che s’innesca, non è surrogabile nel mondo virtuale. L’edizione 2022 ci ha confermato quanto abbiamo bisogno di ritrovarci, di stare insieme e tornare a frequentare l’arte e la cultura. Ogni anno il Teatro del Silenzio rappresenta una nuova sfida, per la sua complessità ed atipicità. È una gioia avere la conferma di una ulteriore edizione; è un privilegio poter dare fin d’oggi appuntamento per il prossimo 27 e 29 luglio, nella volontà, nella certezza di vivere insieme una serata di grandi emozioni. Se gli spettatori torneranno a casa un po’ più sereni, col sorriso sulle labbra, allora sarò un uomo appagato, perché avrò raggiunto il mio scopo”.