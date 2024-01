“Bizzarro e Capriccioso Umore”, il programma delle iniziative del mese di gennaio

Arezzo, 13 gennaio 2024 – Anche nel mese di gennaio continuano le attività legate alla mostra “Bizzarro e Capriccioso Umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”. L'esposizione, promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, è inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Tutti i sabati e tutte le domeniche alle ore 16 l’appuntamento è con la visita guidata della mostra, mentre alle ore 17,30 sono organizzate le attività family dedicate ai più piccoli. Per queste iniziative è valida l'agevolazione 2x1 per i soci Unicoop Firenze: mostrando la propria tessera in biglietteria, sarà possibile usufruire di un biglietto omaggio a fronte di un biglietto di ingresso.

Sempre per i più piccoli sarà possibile festeggiare il proprio compleanno al Museo delle Terre Nuove dove, circondati dalle opere d’arte di Giovanni da San Giovanni e coinvolti nella storia di Castel San Giovanni, si potrà prendere parte con il proprio gruppo di amici ad attività dedicate e si potranno spegnere le candeline in un’area riservata.

Domenica 14 gennaio è da non perdere la visita speciale con l'esperta Michela Martini, direttrice del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, che guiderà i partecipanti alla scoperta della mostra “Bizzarro e capriccioso umore”.

Gli eventi correlati all'esposizione si estendono anche al di fuori del museo con percorsi inediti per conoscere opere d'arte e luoghi legati a Giovanni da San Giovanni, allo sviluppo artistico del primo Seicento e alla storia artistica della città.

Il primo appuntamento, sviluppato in collaborazione con la Pro Loco, è per questo pomeriggio, sabato 13 gennaio, alle ore 16, con Passeggiando nel Seicento a San Giovanni Valdarno, un itinerario guidato che permetterà di conoscere la Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Pieve di San Giovanni Battista, la Chiesa di Santa Lucia, la Chiesa della Santissima Annunziata e straordinariamente la sala La Nonziata.

Proseguono anche le visite e le attività per le scuole di ogni ordine e grado, che durante la settimana possono fruire di percorsi e laboratori definiti a seconda delle diverse esigenze didattiche e dell'età dei partecipanti: per informazioni e prenotazioni [email protected] 055-2616788.

Visite guidate alla mostra

Visite guidate per giovani e adulti

Tutti i sabati e le domeniche alle h.16:00

Attività e laboratori per famiglie con bambini

Tutti i sabati e le domeniche alle h.17:30

Visite guidate e attività per le scuole

Su prenotazione mercoledì e venerdì alle h.9:30 e alle h.11:00

Visite ad arte: le curatrici raccontano

14 gennaio, ore 16.30

Michela Martini racconta la mostra “Bizzarro e Capriccioso Umore”

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] - 055 9126213

Compleanno al museo

Il sabato e la domenica alle ore 16.00 e alle ore 17.30. È possibile invitare un massimo di 15 bambini e almeno un adulto deve essere presente anche per tutta la durata dell’attività. Il costo è di € 100 totali. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] - 055 9126213

Itinerari nel Seicento

13 gennaio ore 16.00

Passeggiando nel Seicento a San Giovanni Valdarno (ritrovo in piazza Cavour, 3 partecipazione gratuita. Per prenotazioni [email protected] - 055-9126268)

“BIZZARRO E CAPRICCIOSO UMORE” GIOVANNI DA SAN GIOVANNI PITTORE SENZA REGOLA ALLA CORTE MEDICEA

MUSEO DELLE TERRE NUOVE

A CURA DI SILVIA BENASSAI, CRISTINA GNONI MARAVELLI, VALENTINA ZUCCHI

MUSEO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

A CURA DI MICHELA MARTINI

Dall’8 ottobre 2023 al 31 marzo 202

€ 10 intero.

€ 7 ridotto per gruppi sopra le 15 persone, maggiori di 65 anni, ragazzi 18/25 anni.

2×1 Unicoop € 10 per i soci.

Gratuito per minori di 18 anni, disabili e accompagnatori, guide turistiche, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM, giornalisti muniti di regolare tesserino.

Il biglietto permette di visitare entrambe le sedi della mostra e i due musei.