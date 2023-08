Biciclette elettriche e monopattini: scatta l’obbligo di copertura

Oltre a Rc auto, è diventata obbligatoria l’assicurazione per i "veicoli elettrici leggri" (si legge nello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2021 2118) che mette dunque nel mirino monopattini e bici con pedalata assistita, ma il decreto attuativo (atteso entro 90 giorni) potrebbe comprendere anche le bici tradizionali. La polizza da fare esiste già sul mercato. E’ quella chiamata "Rc capo famiglia", che tutela i componenti del nucleo familiare dai danni che possono essere causati appunto guidando un monopattino elettrico o pedalando in strada in sella ad una bici. Secondo Facile.it, mediamente, una polizza di questo tipo, che tuteli il contraente e i suoi congiunti (compresi nello stato di famiglia), parte da 55 euro l’anno. Ci sono però altre polizze sul mercato che possono tutelare dagli imprevisti. Per esempio quelli nei quali ci si può imbattere in vacanza, quando si affitta una casa e poi si trova diversa da come era descritta, oppure non si trova proprio perché siamo stati truffati. C’è poi la polizza che ci tutela quando si fa sport, a patto che non sia agonistico o ad alto rischio, come il parapendio. "Ad esempio oggi siamo diventati tutti maniaci del padel – spiega Andrea Polo, direttore comunicazione Facile.it – ma non tutti abbiamo il fisico per farlo. Così, se uno si fa male mentre gioca, può essere risarcito se ha la polizza". Stanno infine prendendo piede, e ce ne sono già molte sul mercato, le assicurazioni per gli animali da compagnia, che coprono i casi più disparati: dal danno a persone o cose che può causare l’amico a quattro zampe, fino alla sua malattia. Ci sono poi coperture specifiche degli animali in viaggio, che offrono per esempio assistenza a distanza dell’animale, oppure aiutano nella pianificazione delle vacanze, individuando le strutture pet friendly.

Mo.Pi.