Berta Music Festival, Edoardo Bennato a Sansepolcro

Arezzo, 7 giugno 2024 – Dopo il grande successo della scorso anno, che ha portato a fine agosto circa 4000 presenze in piazza Torre di Berta a Sansepolcro, Berta Music Festival è arrivato alla sua terza edizione. Come associazione giovanile “I Citti del Fare”, cerchiamo di portare avanti eventi di qualità per il nostro paese, puntando sempre più in alto negli obiettivi e creando radici profonde nel territorio. Il primo ospite dell’edizione Berta Music Festival 2024 sarà Edoardo Bennato, cantautore chitarrista e armonicista ritenuto da molti critici uno dei più grandi rocker italiani. Grazie ai suoi pezzi storici come “Viva la Mamma”’ , “Un’estate italiana”, “Il gatto e la volpe” , Edoardo Bennato ha segnato la storia musicale di questo paese con la sua peculiarità di stile e la sua eterogeneità di influenze che spaziano dal blues, al jazz, al rock, diventando uno degli esponenti “irregolari” della canzone nostrana. Venerdì 23 Agosto presso Piazza Torre di Berta a Sansepolcro canteremo tutti insieme, accompagnati dalle sue anime gemellle,chitarra e armonica, pezzi che sono entrati nella memoria di ognuno di noi. I biglietti sono disponibili unicamente preso il sito Ticket.sms o in due luoghi fisici a Sansepolcro. Per accrediti stampa e fotografi contattare al seguente indirizzo mail, [email protected] o al numero 333 509 3428.