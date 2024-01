Befana, nonnina senza età. E’ il giorno della tradizione. Ma c’è l’incognita meteo

E’ il giorno della Befana e in tutta la regione è un florilegio di appuntamenti. Ma attenzione al meteo: alcuni eventi sono già stati annullati.

A Firenze, dalle 10 alle 12, nella sede della Asd Canottieri Comunali (lungarno Ferrucci 4), la “nonnina“ arriverà dal fiume a bordo di un Dragon Boat carica di calze offerte da Unicoop Firenze da donare ai bambini che parteciperanno alla festa.

Sempre a Firenze, tradizionale appuntamento con la “Befana del Vigile Urbano del Camet”. Quest’anno la manifestazione di auto d’epoca ha un significato particolare perché nel 2024 si celebra il 170° dalla fondazione del Corpo delle guardie di polizia municipale, nato nel 1854: raduno di auto d’epoca alle 9,30 nel piazzale delle Cascine per proseguire con la parata in centro e finale in piazza Santa Maria Novella.

Sempre a Firenze, imperdibile appuntamento con la Cavalcata dei Re Magi, lo storico corteo che parte dalla Chiesa di Santa Maria Novella e arriva fino al Duomo. Tra gli altri borghi dove sfileranno i Re Magi: San Piero a Grado, San Miniato Basso, Pescia, Badia San Savino, Castelfranco di Sopra.

Tra i tanti appuntamenti in cui è attesa la vecchietta con la scopa, la Befana arriva al Borgo a Gerfalco, Montieri (Grosseto), oggi e domani, con visite ed escursioni della riserva naturale di Cornate e Fosini e il mercatino agroalimantare.

A Prato la Befana dei vigili de fuoco andrà a trovare i bambini all’ospedale Santo Stefano alle 11.

A Montemurlo (Sala Banti, piazza della Libertà) dalle 10 alle 12 torna la “Befanavis”, a cura dell’Avis comunale Montemurlo.

La rassegna Incanto del Natale a Sinalunga (Siena) culmina oggi con una celebrazione speciale in piazza Garibaldi per festeggiare l’Epifania: protagonista lo street food.

A Lucca alle 15.30, nel piano nobile di villa Bottini, spettacolo di burattini a cura del maestro Gionata Francesconi: scultorere in bronzo e cartapesta, autore di allestimenti scenografici, Francesconi porterà una collezione di più di 400 burattini artistici e storici legati al territorio ed in generale alle maschere più famose italiane.

A Certaldo l’Epifania viene celebrata con un’atmosfera magica e coinvolgente. Dalle 10 alle 19 piazza Boccaccio sarà il luogo di un affascinante mercatino, completo di un’area truccabimbi per intrattenere i più giovani. Anche Impruneta accoglie la Befana. Alle 11,30 piazza Buondelmonti sarà teatro dell’Arrivo dei Magi, che porteranno i loro doni presso la basilica di Santa Maria.

A Boccagnello di Vicchio (Firenze) fino a domani la Befana sarà presente alla festa del tortello, cinghiale e degli antichi sapori del Mugello, ospitata nei locali riscaldati del suggestivo Lago Viola.

All’Acquario di Livorno fino a domani i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati.

Giunge alla sesta edizione Dolce & Farina, il contest dedicato ai produttori di farina di castagne, che si tiene a Sassalbo, nel comune di Fivizzano (Massa) il 5 gennaio. Artigiani della farina di castagne, ottenuta con tecniche tradizionali, si confronteranno con le loro delizie per guadagnarsi il titolo simbolico di “Produttore dell’anno”. Sono previste degustazioni di diversi piatti a base di farina di castagne da parte del pubblico. Una sfiziosa opportunità da cogliere al volo.

