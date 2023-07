Avvistata l'Orsa Bambina con il suo cucciolo, 500€ di sanzione per chi viola le regole del Parco

po Juan Carrito, mascotte del Parco nazionale d’Abruzzo travolto e ucciso da un’auto lo scorso gennaio, a Roccaraso (L’Aquila) è stata avvistata l’orsa Bambina con il suo cucciolo. E’ stata inseguita da alcune persone a bordo di un’auto per essere poi immortalata e postata sui social. Il Parco Nazionale nei mesi scorsi aveva lanciato un appello a curiosi ed automobilisti spiegando che "il benessere dell’animale viene prima della curiosità di avvistarlo". Il sindaco, Francesco Di Donato, ricorda che è vietato "avvicinarsi a esemplari di Orso bruno marsicano a piedi, in auto e con qualunque mezzo a distanze inferiori a 300 metri". Ed è anche vietato "alimentare l’esemplare di Orso bruno marsicano in qualsiasi modo, anche rendendo disponibili fonti trofiche destinate a specie animali domestiche". Sanzioni fino a 500 euro.